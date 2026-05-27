Las contundentes pruebas que recolectó la Justicia contra la funcionaria de Morón acusada de narco

La Justicia sostiene que Ortigoza y su novio, Ángel Daniel Paz, eran los responsables de abastecer distintos puntos de narcomenudeo y también realizaban entregas bajo la modalidad delivery. Para movilizarse utilizaban una camioneta Amarok gris y un Volkswagen Bora oscuro, vehículos que todavía no fueron secuestrados.

Uno de los elementos clave incorporados a la causa fue una secuencia captada durante las tareas de vigilancia, donde se observa a la funcionaria dialogando con el conductor de un vehículo en uno de los puntos investigados. Pero el golpe más duro llegó con la declaración de Norberto Hernán Aliano, el único detenido en la causa, quien aseguró haberle comprado droga directamente a Ortigoza.

Morón narco La prófuga tiene 27 años. (Foto: redes)

Qué encontraron en los allanamientos

En la vivienda de la funcionaria, los agentes secuestraron 509 gramos de cocaína distribuidos en un ladrillo compacto y varias piedras, además de marihuana, balanzas de precisión, celulares, dinero en efectivo, tarjetas SIM, documentación personal y sellos vinculados a su rol dentro del municipio de Morón.

En la casa de Paz, por su parte, encontraron más de un kilo de cocaína, una balanza digital y un revólver calibre .32 cargado con tres cartuchos, cuya tenencia era ilegal. Ambos continúan prófugos y son intensamente buscados.

La intendencia de Morón suma dos casos de alto impacto

El caso provocó un fuerte impacto político en la gestión de Lucas Ghi y derivó en un pedido de interpelación impulsado por bloques opositores del Concejo Deliberante. La oposición busca que el intendente dé explicaciones sobre el nombramiento de Ortigoza y los mecanismos de control dentro del municipio.

Ortigoza había sido designada como directora del área de Género en junio de 2025 mediante un decreto firmado por el propio Ghi, junto al secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, y la secretaria de la Unidad Intendente, Estefanía Franco. En ese documento se la consideraba “idónea” para el cargo.

lucas-ghi-intendente-de-moron-alineado-con-el-pj-NLQ3JSZ3DRDW7GRQX2HAMBN26Y Lucas Ghi, intendente de Morón alineado con el PJ afronta una crisis en el municipio por dos epidosios policiales que protagonizaron dos empleadas. Foto: Instagram

El escándalo también reavivó internas políticas dentro del oficialismo local. Ortigoza pertenece a una familia militante de Nuevo Encuentro en Castelar Sur y, según trascendió, estaba alineada políticamente con el sector de Ghi en la disputa interna con Martín Sabbatella.

Además, el caso se suma a otro episodio policial que golpeó recientemente a la comuna: la detención de Karen Yael Cufré, una empleada del centro de monitoreo municipal acusada de integrar una banda de extorsionadores vinculada al caso del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos.