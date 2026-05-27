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Las contundentes pruebas que recolectó la Justicia contra la funcionaria de Morón acusada de narco

Luna Soyai Ortigoza está prófuga junto a su novio luego de que la Justicia allanó sus casas y encontró cocaína, armas y marihuana. Piden interpelar al intendente Lucas Ghi.

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Luna Ortigoza era directora del área de género del municipio.Foto: Redes

Luna Ortigoza era directora del área de género del municipio.Foto: Redes

La causa por narcotráfico que tiene como principal acusada a una funcionaria de Morón sumó en las últimas horas nuevos detalles explosivos y ya genera una crisis política en el municipio que conduce el intendente Lucas Ghi. La investigación apunta contra Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, quien permanece prófuga junto a su pareja, acusados de liderar una red de venta de cocaína en Castelar.

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Los agentes lograron dar con su paradero después de un largo operativo que incluyó tareas encubiertas. Durante el operativo también detuvieron a su pareja.

Según surge del expediente, durante los allanamientos realizados en el marco de la causa los investigadores encontraron más de medio kilo de cocaína en la vivienda de Ortigoza. Además, uno de los integrantes de la banda detenido declaró ante la Justicia que le compraba droga directamente a la funcionaria y que los pagos se realizaban mediante una billetera virtual.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima presentada el 25 de febrero, que alertaba sobre distintos puntos de venta de estupefacientes en Castelar. Luego se sumaron otras siete denuncias similares y la pesquisa quedó en manos de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

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A partir de tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancia encubierta, agentes de la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal confirmaron la actividad ilícita. Los investigadores recopilaron fotografías, registros de redes sociales y testimonios de vecinos que pidieron mantener reserva de identidad por temor a represalias.

La Justicia sostiene que Ortigoza y su novio, Ángel Daniel Paz, eran los responsables de abastecer distintos puntos de narcomenudeo y también realizaban entregas bajo la modalidad delivery. Para movilizarse utilizaban una camioneta Amarok gris y un Volkswagen Bora oscuro, vehículos que todavía no fueron secuestrados.

Uno de los elementos clave incorporados a la causa fue una secuencia captada durante las tareas de vigilancia, donde se observa a la funcionaria dialogando con el conductor de un vehículo en uno de los puntos investigados. Pero el golpe más duro llegó con la declaración de Norberto Hernán Aliano, el único detenido en la causa, quien aseguró haberle comprado droga directamente a Ortigoza.

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La prófuga tiene 27 años. (Foto: redes)

La prófuga tiene 27 años. (Foto: redes)

Qué encontraron en los allanamientos

En la vivienda de la funcionaria, los agentes secuestraron 509 gramos de cocaína distribuidos en un ladrillo compacto y varias piedras, además de marihuana, balanzas de precisión, celulares, dinero en efectivo, tarjetas SIM, documentación personal y sellos vinculados a su rol dentro del municipio de Morón.

En la casa de Paz, por su parte, encontraron más de un kilo de cocaína, una balanza digital y un revólver calibre .32 cargado con tres cartuchos, cuya tenencia era ilegal. Ambos continúan prófugos y son intensamente buscados.

La intendencia de Morón suma dos casos de alto impacto

El caso provocó un fuerte impacto político en la gestión de Lucas Ghi y derivó en un pedido de interpelación impulsado por bloques opositores del Concejo Deliberante. La oposición busca que el intendente dé explicaciones sobre el nombramiento de Ortigoza y los mecanismos de control dentro del municipio.

Ortigoza había sido designada como directora del área de Género en junio de 2025 mediante un decreto firmado por el propio Ghi, junto al secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, y la secretaria de la Unidad Intendente, Estefanía Franco. En ese documento se la consideraba “idónea” para el cargo.

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Lucas Ghi, intendente de Morón alineado con el PJ afronta una crisis en el municipio por dos epidosios policiales que protagonizaron dos empleadas. Foto: Instagram

Lucas Ghi, intendente de Morón alineado con el PJ afronta una crisis en el municipio por dos epidosios policiales que protagonizaron dos empleadas. Foto: Instagram

El escándalo también reavivó internas políticas dentro del oficialismo local. Ortigoza pertenece a una familia militante de Nuevo Encuentro en Castelar Sur y, según trascendió, estaba alineada políticamente con el sector de Ghi en la disputa interna con Martín Sabbatella.

Además, el caso se suma a otro episodio policial que golpeó recientemente a la comuna: la detención de Karen Yael Cufré, una empleada del centro de monitoreo municipal acusada de integrar una banda de extorsionadores vinculada al caso del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos.

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