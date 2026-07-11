La impensada revelación de Nico Vázquez sobre su amistad con Messi en pleno Mundial: "Hablamos..."

En esta edición del Mundial, Nico Vázquez decidió no viajar a Estados Unidos para seguir de cerca a la Selección, una elección distinta a la de otros torneos. Según relató, esa determinación estuvo vinculada con sus compromisos personales y laborales, una situación que incluso conversó con el propio Messi.

“Le conté que necesitaba priorizar mis vacaciones y que me encanta vivir el Mundial desde otro lugar”, reveló el actor al recordar la charla que mantuvo con el capitán argentino.

Aunque esta vez siguió los partidos a la distancia, eso no impidió que estuviera presente de alguna manera en el certamen. Gracias a la gestión de Messi, Benjamín Rojas pudo asistir junto a su familia a uno de los encuentros del Mundial, una situación que luego derivó en nuevos mensajes y bromas entre los dos amigos.

“Fue con unas entradas que le conseguí a través de Leo, y después en el agradecimiento hablamos, nos reímos. Yo le contaba anécdotas de Benja, que siempre tiene algo gracioso que le pasa porque es un personaje”, relató entre risas.

El propio Vázquez recordó además que su amistad con Lionel Messi ya lleva trece años. Si bien la mayor parte de ese vínculo transcurre lejos de la exposición pública, en distintas oportunidades el futbolista asistió a verlo al teatro cuando estuvo en Buenos Aires. La visita más reciente ocurrió en septiembre de 2025, cuando presenció una función de Rocky.

Sobre el final de la entrevista, el actor expresó la emoción que le genera el lazo que mantiene con una de las figuras más importantes del deporte mundial y destacó el apoyo mutuo que construyeron con el paso del tiempo.

“A mí me emociona mucho la relación que tengo con él. Soy un agradecido”, afirmó. Y concluyó con una reflexión sobre la confianza que existe entre ambos: “Siento que es un gran amigo conmigo y sé que yo lo soy también con él, entonces estamos juntos siempre. Pasamos muchas cosas. Él me acompañó en momentos difíciles y yo también a él, y eso hizo que tengamos esta amistad”.

El día que Leo Messi fue al teatro a ver a su amigo Nico Vázquez encarnando a Rocky Balboa

Un martes de septiembre de 2025, Lionel Messi fue de sorpresa al teatro Lola Membrives de la calle Corrientes para ver “Rocky”, la exitosa obra que protagoniza su amigo Nico Vázquez.

Desde la prensa del espectáculo informaron aquella vez que había mil personas dentro de la sala que no sabían que el capitán de la Selección argentina estaba presente en el público.

“Le hizo una función especial a él”, señalaron ya que los martes por lo general no hay función, además de que todo se dio en el marco de un fuerte operativo de seguridad para resguardar al Diez.

Lo cierto fue que una vez que terminó la función, el actor invitó a Messi a subir al escenario para que dijese unas palabras. “Fue espectacular. Para mí es muy especial. Yo le había prometido que iba a venir, que tenía que venir. Por suerte pude venir”, comentó con una gran sonrisa.

Por supuesto, como era de suponer, luego compartió algunos momentos en el camarín de Nico y tuvo la oportunidad de saludar a todo el equipo.