Previsional
AUH
ANSES
Nuevos valores

AUH noviembre 2025: cuánto se cobra por hijo con el aumento y qué extra de ANSES se puede sumar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el incremento que aplicará para los beneficiarios de este plan el mes próximo. Cuáles son los montos.

Cuánto cobra por hijo la AUH con el aumento de noviembre (Foto: archivo).
ANSES confirma pagos de AUH en noviembre 2025: montos y extras actualizados

El ajuste surge de la fórmula basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, que rige actualmente para las asignaciones.

AUH: cuánto cobrará cada familia en noviembre 2025

El pago final depende de la cantidad de hijos alcanzados por la AUH. Con el 80% depositado mes a mes, los importes quedarán así:

1 hijo: $95.752,80

2 hijos: $191.505,60

3 hijos: $287.258,40

4 hijos: $383.011,20

5 hijos: $478.764,00

6 hijos: $574.516,80

La retención del 20% se acumula durante todo el año y se paga en un solo tramo cuando la familia presenta el Formulario Libreta AUH en 2026. Actualmente, sigue disponible el trámite para solicitar lo retenido correspondiente a 2024, tanto desde Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social como en oficinas del organismo.

AUH
AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

AUH: los extras que pueden sumar los beneficiarios

Los montos de la AUH no incluyen los refuerzos otorgados por el Ministerio de Capital Humano, que se liquidan de acuerdo al cruce de datos con Anses:

  • Tarjeta Alimentar (Resolución 636/2024), para titulares con hijos cubiertos por AUH

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días), para niñas y niños de hasta 3 años

Con estos adicionales, los ingresos pueden elevarse notablemente. Por ejemplo:

  • AUH + Tarjeta Alimentar (1 hijo): $148.002,80
  • AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $193.144,80
