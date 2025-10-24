AUH noviembre 2025: cuánto se cobra por hijo con el aumento y qué extra de ANSES se puede sumar

2 hijos: $191.505,60

3 hijos: $287.258,40

4 hijos: $383.011,20

5 hijos: $478.764,00

6 hijos: $574.516,80

La retención del 20% se acumula durante todo el año y se paga en un solo tramo cuando la familia presenta el Formulario Libreta AUH en 2026. Actualmente, sigue disponible el trámite para solicitar lo retenido correspondiente a 2024, tanto desde Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social como en oficinas del organismo.

AUH: los extras que pueden sumar los beneficiarios

Los montos de la AUH no incluyen los refuerzos otorgados por el Ministerio de Capital Humano, que se liquidan de acuerdo al cruce de datos con Anses:

Tarjeta Alimentar (Resolución 636/2024), para titulares con hijos cubiertos por AUH

Complemento Leche (Plan 1000 Días), para niñas y niños de hasta 3 años

Con estos adicionales, los ingresos pueden elevarse notablemente. Por ejemplo: