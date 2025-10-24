A24.com

El desgarrador mensaje de Vero Lozano tras el rescate a Lowrdez Fernández

Verónica Lozano se volcó a sus redes para expresar su conmoción por la violencia que vivió Lowrdez Fernández con su pareja, Leandro García Gómez.

24 oct 2025, 16:09
Vero Lozano se manifestó con firmeza en la red social X (ex Twitter) luego de conocerse que Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, fue rescatada de las manos de su expareja, Leandro García Gómez, denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) compartió un mensaje contundente en el que repudió el accionar del agresor y cuestionó la demora de la Justicia en actuar. “El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, escribió Vero.

A continuación, añadió: “La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. ¡Lowrdez estaba ahí! Presa de su captor, Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”.

Actualmente, Leandro García Gómez permanece detenido y será imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de estupefacientes. En tanto, Lowrdez Fernández continúa bajo atención médica y contención emocional en la casa de una amiga, acompañada por personas de su entorno más cercano.

¿Dónde está viviendo Lowrdez Fernández tras dejar el departamento de su pareja?

Sigue la polémica entre Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, y su pareja Leandro García Gómez, quien continúa detenido y será juzgado por el delito de privación ilegal de la libertad. En medio del avance judicial, trascendió dónde se encuentra refugiada la artista tras haber sido liberada y recibir atención médica en el hospital.

La información fue revelada por Angie Balbiani en Puro Show, donde aseguró: “Ella está en la casa de una amiga y con custodia policial. Me comentan que se evalúa citarla en persona, no de modo virtual, para escucharla antes de avanzar con la imputación de su pareja, que podría estar preso todo el fin de semana”.

Por otro lado, en el programa Mujeres argentinas, habló Ioja, la mejor amiga de Lowrdez, quien confirmó que hace unos diez días la cantante acudió a su casa en busca de ayuda desesperadamente, luego de haber sido golpeada por García Gómez.

“Este rancio la envidiaba. Él quiere apagarle la luz. Quiere tomar sus emociones, que es lo que vino haciendo todo este tiempo. Cualquier cosa que a ella la lleve por buen camino, él lo quiere cortar. Hizo todo lo posible para apagarla y gracias a Dios esta vez zafó, pero podría no haberlo contado”, expresó la joven, dejando en evidencia la gravedad de la situación que atravesó la artista.

¿Qué señal notaron las amigas de Lowrdez Fernández sobre su pareja, Leandro García Gómez?

El pasado jueves se encendieron las alarmas en torno a Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, luego de que su madre presentara una denuncia al no tener contacto con ella desde el 4 de octubre.

Ante el revuelo que se generó en los medios, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram.

“Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, dijo en la grabación que compartió en sus historias. Luego agregó, visiblemente molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible”, mientras se tocaba la garganta, en señal de la dolencia que, según ella, la habría mantenido aislada y sin contacto con nadie, ni siquiera con su madre.

Acto seguido, en el mismo tono, la artista continuó: “No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Finalmente, aseguró: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

En A la tarde (América TV), Cora Debarbieri advirtió que las amigas de la artista sostienen que Leandro García Gómez tenía acceso a sus redes sociales, por lo que dudan de que haya sido Lowrdez quien publicó ese video.

“Él tenía acceso a las redes sociales de ella. Las amigas creen que esa publicación la subió él y por eso cerró los comentarios. Es la única publicación que tiene Lowrdez que no está abierta a comentarios”, señaló la panelista.

