La tremenda revelación de la mamá de Lowrdez Fernández: desde cuándo la golpeaba Leandro García Gómez

Tras revelar que Lowrdez y García Gómez "se conocieron por intermedio de un amigo en común", así como también que al principio estaba "fascinada" con el novio de su hija porque era "amoroso, educado y la tenía como una reina", Mabel confesó que en 2020 durante la pandemia advirtió la toxicidad de la relación al descubrir que los primeros signos de violencia en el cuerpo de su hija.

"Lo de los golpes yo te digo que me entero que empezaron a pasar, y yo sé no sé si Lowrdez me dijo la verdad, pero en el Covid yo me iba de acá para allá [...] entonces un día digo te voy a ver a Capital", narró Mabel y acto seguido recordó que Lowrdez le dijo: "No, no vengas porque tengo COVID y después yo me entero que no podía ir a verla porque la había golpeado".

mamá de Lowrdez Fernández - Ella no quería que fuera porque él la golpeaba - captura Intrusos

Qué dijo la mamá de Lowrdez Fernández sobre la cuestionable actitud que tuvo el padre de la cantante

En tanto, en otro tramo de la entrevista con Intrusos (América TV), a horas del rescate judicial de Lowrdez Fernández de la violenta relación de la cantante de Bandana con Leandro García Gómez, su mamá Mabel López se refirió a las diferencias que tiene con le papá de su hija, Omar Fernández, dado que él le creía ciegamente todo lo que ella le decía.

Según relató, la tensión familiar también influyó en la forma en que cada uno interpretaba la situación de su hija. “Nunca me siento sola, estoy conmigo misma. Después me entero de lo que dijo el padre y no pude escuchar ese audio. Yo vivo la realidad cotidiana con Lowrdes, estoy al tanto, y él tiene más amistad, le cree todo, y yo no le creo nada, pero no por maldad sino porque sé cómo viene la mano”, expresó con firmeza.

La mujer sostuvo que las declaraciones del padre la sorprendieron. “Cuando dijo que estaba en la casa de una amiga, dije: ¿qué está diciendo? Y bueno, él tendrá su versión, sabrá por qué hizo esas declaraciones”, señaló. Consultada por Andrea Taboada sobre si su ex pareja se había comunicado con ella, Mabel respondió sin dudar: “No, no me llamó”.

Embed

Durante la charla con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la madre de Lowrdez recordó la última vez que la vio en persona. “El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera. La que sí notó las lesiones fue Anita, su hermana”, relató.

En cuanto a sus sospechas sobre lo que realmente ocurría, explicó: “Tenemos un chat el 14 y me contestó, pero después no supe más nada. El 19, para el Día de la Madre, me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él, y después nada, silencio de radio”.

Embed

López también recordó que las primeras alertas surgieron cuando su hija se separó por primera vez de García Gómez. “Ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso me sorprendió que después volviera”, admitió.

Asimismo, detalló el momento en que fue informada sobre la internación de la cantante. “Cuando me llama el subcomisario a cargo me dicen que Lowrdez está en el Fernández. Hablé con el equipo de salud mental y me dijeron que estaba ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver, pero si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa”, aseveró aliviada sabiendo que está sana y salva, dejando claro que respeta la decisión de su hija.