Dolor en el ciclismo: murió Kevin Bonaldo tras un mes en coma por un paro cardíaco

El mensaje del equipo se replicó en distintos clubes y federaciones regionales, que también enviaron condolencias y destacaron el profesionalismo y la calidad humana del ciclista.

Quién era Kevin Bonaldo y cómo había sido su trayectoria

Kevin Bonaldo era considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo italiano. Nacido en 2000, había demostrado una proyección ascendente dentro del circuito semiprofesional. Integrando las filas del Sc Padovani Polo Cherry Bank, logró destacarse a nivel internacional en distintas competencias europeas.

Entre sus actuaciones más sobresalientes se encontraba el quinto puesto en la cuarta etapa de la Dookola Mazowsza, en Polonia, resultado que lo había posicionado como uno de los talentos a seguir dentro de su categoría.

Su dedicación y esfuerzo constante le habían ganado el reconocimiento de sus compañeros y entrenadores, quienes lo definían como un deportista disciplinado, humilde y apasionado por el ciclismo.

Dolor y conmoción en el ciclismo italiano

La noticia de su fallecimiento generó una ola de tristeza en el ambiente deportivo. Ciclistas, clubes y periodistas especializados compartieron mensajes en redes sociales para despedir al joven atleta. En Vicenza, varias instituciones deportivas locales expresaron su intención de rendirle homenaje durante el fin de semana.

Bonaldo se convierte así en una nueva víctima de los casos de descompensación súbita que en los últimos años golpearon al deporte mundial. Aunque las causas exactas de su paro cardíaco no fueron detalladas por el hospital, su muerte vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles médicos y la prevención de eventos cardíacos en el alto rendimiento.

Con su partida, el ciclismo italiano pierde a una de sus figuras emergentes. Kevin Bonaldo deja una huella profunda entre quienes compartieron su carrera y su vida, marcada por la pasión, el sacrificio y el amor por el deporte.