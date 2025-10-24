En vivo Radio La Red
Dolor en el ciclismo: murió Kevin Bonaldo tras un mes en coma por un paro cardíaco

El joven ciclista Kevin Bonaldo falleció tras permanecer un mes en coma luego de sufrir un paro cardíaco al finalizar la carrera Piccola Sanremo, disputada en Sovizzo. Su club y el mundo del ciclismo despidieron con dolor a una de sus grandes promesas.

El ciclismo italiano atraviesa un momento de profundo dolor. Kevin Bonaldo, de 25 años, murió tras permanecer un mes internado en terapia intensiva en el Hospital San Bortolo de Vicenza. El deportista había sufrido un paro cardíaco el pasado 21 de septiembre, apenas cruzó la meta de la Piccola Sanremo, una de las competencias más tradicionales del calendario amateur en Italia.

Según confirmaron los medios locales, Bonaldo se desplomó pocos minutos después de finalizar la prueba en Sovizzo, en la provincia de Vicenza. Fue asistido de inmediato por el equipo médico presente en la competencia y luego trasladado de urgencia al hospital, donde los profesionales lograron reanimarlo y estabilizarlo. Sin embargo, las graves secuelas neurológicas producto del paro lo mantuvieron en coma durante más de 30 días.

Cómo fue su evolución durante el último mes

Durante las semanas posteriores, su familia, amigos y compañeros de equipo mantuvieron la esperanza ante algunas leves señales de mejora. Sin embargo, el cuadro de Bonaldo se agravó en los últimos días y finalmente falleció este viernes.

El club al que pertenecía, Sc Padovani Polo Cherry Bank, confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado. “Hemos llevado a Kevin con nosotros en todas las carreras de este final de temporada. Desde el pasado 21 de septiembre comenzó una espera llena de inquietud que, lamentablemente, concluyó con esta trágica noticia. Nos unimos a la familia para hacerles sentir todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en este dolor”, expresó el presidente de la entidad, Galdino Peruzzo, conmovido por la pérdida.

El mensaje del equipo se replicó en distintos clubes y federaciones regionales, que también enviaron condolencias y destacaron el profesionalismo y la calidad humana del ciclista.

Quién era Kevin Bonaldo y cómo había sido su trayectoria

Kevin Bonaldo era considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo italiano. Nacido en 2000, había demostrado una proyección ascendente dentro del circuito semiprofesional. Integrando las filas del Sc Padovani Polo Cherry Bank, logró destacarse a nivel internacional en distintas competencias europeas.

Entre sus actuaciones más sobresalientes se encontraba el quinto puesto en la cuarta etapa de la Dookola Mazowsza, en Polonia, resultado que lo había posicionado como uno de los talentos a seguir dentro de su categoría.

Su dedicación y esfuerzo constante le habían ganado el reconocimiento de sus compañeros y entrenadores, quienes lo definían como un deportista disciplinado, humilde y apasionado por el ciclismo.

Dolor y conmoción en el ciclismo italiano

La noticia de su fallecimiento generó una ola de tristeza en el ambiente deportivo. Ciclistas, clubes y periodistas especializados compartieron mensajes en redes sociales para despedir al joven atleta. En Vicenza, varias instituciones deportivas locales expresaron su intención de rendirle homenaje durante el fin de semana.

Bonaldo se convierte así en una nueva víctima de los casos de descompensación súbita que en los últimos años golpearon al deporte mundial. Aunque las causas exactas de su paro cardíaco no fueron detalladas por el hospital, su muerte vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles médicos y la prevención de eventos cardíacos en el alto rendimiento.

Con su partida, el ciclismo italiano pierde a una de sus figuras emergentes. Kevin Bonaldo deja una huella profunda entre quienes compartieron su carrera y su vida, marcada por la pasión, el sacrificio y el amor por el deporte.

