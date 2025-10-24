En vivo Radio La Red
Policiales
Hotel
Cristina Fernández de Kirchner
Conmoción

El Chaltén: encontraron una persona muerta dentro de un hotel de los Kirchner que está usurpado

Un hombre de unos 55 años fue hallado sin vida y en el lugar viven unas 40 familias que tomaron el complejo. La propiedad sería desalojada judicialmente.

Un hombre de unos 55 años fue encontrado sin vida dentro del Hotel La Aldea de El Chaltén, un establecimiento perteneciente a la familia Kirchner y que actualmente está involucrado en una causa judicial por usurpación. En el inmueble viven cerca de 40 familias que deberán abandonar el lugar.

El hallazgo ocurrió el martes 21 de octubre, cuando vecinos del hotel notaron la ausencia del hombre y decidieron ingresar a la habitación donde residía. Allí descubrieron el cuerpo sin vida y dieron aviso inmediato a las autoridades locales.

La Policía de El Chaltén confirmó que el fallecido ocupaba el edificio de manera ilegal, al igual que varias familias que residen en el complejo desde hace años.

De acuerdo con los primeros indicios, la principal hipótesis apunta a un suicidio. Los investigadores indicaron que el hombre se encontraba atravesando un cuadro depresivo, según relataron vecinos y conocidos en las primeras declaraciones tomadas por la policía.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, dispuesta por el Juzgado de Instrucción de El Calafate, que tiene a su cargo la investigación del hecho.

El Hotel La Aldea y el conflicto judicial por usurpación

El hallazgo se produjo en un contexto de tensión judicial en torno al Hotel La Aldea, que pertenece a la familia Kirchner y que se encuentra bajo una causa penal por usurpación. El complejo cerró en la época de la pandemia y poco tiempo después fue usurpado ante la crisis habitacional de la zona.

En las últimas semanas, la Justicia intimó a unas 40 familias que viven en el predio para que abandonen el lugar de manera voluntaria. La notificación fue enviada tras varios meses de reclamos por parte de los propietarios legales del inmueble, ubicado en el centro de El Chaltén, Santa Cruz.

Las autoridades buscan ahora determinar si el fallecido había recibido la orden de desalojo y si esa situación pudo haber influido en su estado emocional previo al desenlace.

