El Chaltén: encontraron una persona muerta dentro de un hotel de los Kirchner que está usurpado

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, dispuesta por el Juzgado de Instrucción de El Calafate, que tiene a su cargo la investigación del hecho.

El Hotel La Aldea y el conflicto judicial por usurpación

El hallazgo se produjo en un contexto de tensión judicial en torno al Hotel La Aldea, que pertenece a la familia Kirchner y que se encuentra bajo una causa penal por usurpación. El complejo cerró en la época de la pandemia y poco tiempo después fue usurpado ante la crisis habitacional de la zona.

En las últimas semanas, la Justicia intimó a unas 40 familias que viven en el predio para que abandonen el lugar de manera voluntaria. La notificación fue enviada tras varios meses de reclamos por parte de los propietarios legales del inmueble, ubicado en el centro de El Chaltén, Santa Cruz.

Las autoridades buscan ahora determinar si el fallecido había recibido la orden de desalojo y si esa situación pudo haber influido en su estado emocional previo al desenlace.