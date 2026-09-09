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Vecinos protestaron y pidieron justicia por el crimen del joven asesinado por motochorros

La movilización comenzó durante la tarde en la intersección de Ruta 197 y Gaspar Campos, donde los manifestantes interrumpieron el tránsito y quemaron cubiertas y maderas.

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Vecinos protestaron y pidieron justicia por el crimen de un joven asesinado por motochorros. (Foto: captura)

Vecinos protestaron y pidieron justicia por el crimen de un joven asesinado por motochorros. (Foto: captura)

Familiares y vecinos de Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz, marcharon para exigir justicia y reclamar mayor seguridad mientras los dos delincuentes acusados del crimen continúan prófugos. El joven regresaba del gimnasio en moto cuando fue interceptado por dos delincuentes que le dispararon por la espalda.

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La movilización comenzó durante la tarde en la intersección de Ruta 197 y Gaspar Campos, donde los manifestantes interrumpieron el tránsito, quemaron cubiertas y maderas. Después de varias horas, se trasladaron hasta la Municipalidad de José C. Paz, ubicada a pocas cuadras, para continuar con el reclamo.

El crimen de Elías provocó una fuerte conmoción en la zona. El joven regresaba del gimnasio en moto cuando fue interceptado por dos delincuentes que simulaban ser repartidores de PedidosYa. Intentó escapar, pero recibió un disparo por la espalda y murió posteriormente en el hospital.

El ataque ocurrió el lunes, cerca de las 21.30, en el cruce de Polonia y Piñero, y quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes captaron el momento en que los delincuentes se acercaron al joven y lo amenazaron con un arma para robarle la moto. Elías aceleró e intentó escapar, pero uno de los atacantes le disparó por la espalda.

Tras recibir el balazo, el joven perdió el control del vehículo y cayó sobre la vereda. Los delincuentes regresaron hasta donde se encontraba herido y escaparon con su moto, que hasta el momento no fue recuperada. Elías era una persona muy religiosa y, después de recibir el disparo, habría alcanzado a decir: “Disculpame, Señor”.

El joven permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar hasta la llegada de una ambulancia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas.

Buscan a los motochorros que asesinaron a Elías

Los dos sospechosos permanecen prófugos y los investigadores trabajan para establecer su identidad y determinar hacia dónde escaparon después del crimen. Para ello, analizan las imágenes que registraron el ataque y otras cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido de los delincuentes.

El asesinato también provocó preocupación entre los repartidores. Varios de ellos participaron del reclamo para acompañar a la familia y exigir justicia. Los trabajadores explicaron que utilizan grupos de WhatsApp para alertarse sobre robos, zonas peligrosas y movimientos sospechosos.

Además, advirtieron sobre una modalidad que genera especial preocupación: delincuentes que utilizan mochilas de aplicaciones de delivery para hacerse pasar por repartidores y pasar inadvertidos antes de cometer los robos.

En pocas palabras

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  • Crimen en José C. Paz: Familiares y vecinos reclaman justicia por el joven Elías Ojeda Vázquez, asesinado en un robo.
  • Protesta y Tránsito: La movilización interrumpió la Ruta 197, con quema de cubiertas y maderas.
  • Causa Preocupación: Los delincuentes, que simulan ser repartidores, siguen prófugos.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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