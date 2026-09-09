Vecinos protestaron y pidieron justicia por el crimen del joven asesinado por motochorros

Tras recibir el balazo, el joven perdió el control del vehículo y cayó sobre la vereda. Los delincuentes regresaron hasta donde se encontraba herido y escaparon con su moto, que hasta el momento no fue recuperada. Elías era una persona muy religiosa y, después de recibir el disparo, habría alcanzado a decir: “Disculpame, Señor”.

El joven permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar hasta la llegada de una ambulancia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas.

Buscan a los motochorros que asesinaron a Elías

Los dos sospechosos permanecen prófugos y los investigadores trabajan para establecer su identidad y determinar hacia dónde escaparon después del crimen. Para ello, analizan las imágenes que registraron el ataque y otras cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido de los delincuentes.

El asesinato también provocó preocupación entre los repartidores. Varios de ellos participaron del reclamo para acompañar a la familia y exigir justicia. Los trabajadores explicaron que utilizan grupos de WhatsApp para alertarse sobre robos, zonas peligrosas y movimientos sospechosos.

Además, advirtieron sobre una modalidad que genera especial preocupación: delincuentes que utilizan mochilas de aplicaciones de delivery para hacerse pasar por repartidores y pasar inadvertidos antes de cometer los robos.