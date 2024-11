Relatos salvajes: se peleó con sus vecinos y la asesinaron con una "arpón tumbero"

La situación alcanzó su punto más crítico cuando, desde una ventana, uno de los involucrados lanzó un fierro afilado, una especie de arpón tumbero, que impactó de lleno en Nadia, madre del joven dueño del vehículo dañado. La mujer murió producto de la agresión.

La asesinaron con una "lanza tumbera": qué dijo la familia de la víctima

"Yo estaba trabajando, estacioné el auto (...) cuando entro a mi casa, me pongo a tomar unos mates, me recuesto y escucho un ruido: me estaban golpeando el auto y había gritos. Salí, nos peleamos, me pegaron entre tres: Jonathan, Adrián y Florencia. Me corrieron a ladrillazos y una señora me quería pegar", afirmó "Pachu", el hijo de la víctima fatal.

"Hubo una señora que fue la primera que sacó el arpón", agregó Rubén, esposo de la mujer asesinada, en diálogo con A24.

"Cuando me pongo a discutir con Florencia. Sale esta señora Cristina con el arpón. Me pregunta 'qué es lo que querés hacer' y me intentó tirar el arpón", afirmó.

Según relató el hombre, llegó un móvil policial y los agresores "se metieron todos" a su casa. Al caminar hacia la esquina junto a su mujer, "veo que mi esposa se desploma", dijo. "La mataron adelante mío y al lado de un oficial de la policial", aseveró.

Por otro lado, se supo que la familia agresora estaría vinculada al narcomenudeo local, lo que añade mayor complejidad y peligrosidad al caso. Como si fuera poco, se denunciaron amenazas provenientes desde la cárcel por parte de los detenidos, lo que aumenta la tensión entre las familias afectadas.