Renunció el abogado del principal sospechoso por el caso Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo

La renuncia se conoció después de que Barrelier modificara parte de su relato durante una ampliación de su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

imputado El principal sospechoso, Claudio Barrelier, fue la última persona que vio a Agostina y es investigado por su relación previa con la familia.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, esos cambios generaron un quiebre en la relación profesional entre ambos y derivaron en la salida del abogado de la defensa.

Claudio Barrelier, de 33 años y empleado municipal, permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. Para los investigadores es la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de que desapareciera.

Durante el avance de la causa surgieron distintas contradicciones en sus declaraciones. Una de las más relevantes estuvo relacionada con el ingreso de la adolescente a su vivienda.

Inicialmente, el acusado había negado que la menor hubiera estado en su domicilio. Sin embargo, más tarde reconoció que esa afirmación era falsa.

Las cámaras de seguridad incorporadas al expediente muestran a Agostina junto al sospechoso y registran el momento en que ambos ingresan a la vivienda, una secuencia considerada clave por la fiscalía.

caso agostina Vega cámara de seguridad y auto negro El imputado cambió su testimonio. (Foto: A24)

El dato que reforzó las sospechas de los investigadores

Otro de los elementos que incrementó las sospechas sobre Barrelier está vinculado con el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la adolescente. El acusado admitió haber estado en el descampado de Ampliación Ferreyra, la misma zona donde finalmente fue hallada Agostina.

Ese dato se suma a otros elementos reunidos durante la investigación, entre ellos registros de telefonía celular, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que permitieron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso.

El testimonio clave que analiza la Justicia

La fiscalía también incorporó a la causa la declaración de un remisero que trasladó a Agostina el día de su desaparición.

Los investigadores consideran que ese testimonio podría resultar determinante para establecer la cronología de los hechos y confirmar cómo se produjo el encuentro entre la adolescente y el principal sospechoso.

Además, continúan analizando peritajes tecnológicos y otras pruebas que podrían aportar nuevos detalles sobre las últimas horas de la víctima.

Una investigación que entra en una etapa decisiva

Con el hallazgo del cuerpo y la salida del abogado defensor, la causa atraviesa uno de sus momentos más sensibles. Ahora, la atención está puesta en los resultados de las pericias forenses y en la reconstrucción definitiva de lo ocurrido desde el momento en que Agostina fue vista por última vez hasta el hallazgo de sus restos.

Claudio Barrelier continúa detenido y sigue siendo el principal apuntado en una investigación que conmociona a Córdoba y mantiene en vilo a toda la provincia.