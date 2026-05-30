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Renunció el abogado del principal sospechoso por el caso Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo

Jorge Sánchez del Bianco indicó que se alejó por “diferencias técnicas”. La decisión del letrado se produjo en medio de un momento clave para la causa.

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Renunció el abogado del acusado. Foto Captura de Pantalla. Foto; NA.

Renunció el abogado del acusado. Foto Captura de Pantalla. Foto; NA.

La investigación por la desaparición y muerte de Agostina Vega sumó este sábado un nuevo capítulo inesperado. Jorge Sánchez del Bianco renunció a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido por el caso de la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba tras una semana de intensa búsqueda.

Leé también El padre de Agostina Vega apuntó contra la madre de la adolescente y acusó: "El detenido no actuó solo"
El padre de Agostina Vega habló en medio de la búsqueda de la adolescente y sostuvo que el único detenido en la causa, Claudio Barrelier, “no actuó solo”.

La decisión del letrado fue confirmada por el propio abogado a Cadena 3 en medio de un momento clave para la causa y pocas horas después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de la menor en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Según trascendió, la ruptura entre abogado y acusado se produjo luego de cambios en la estrategia defensiva y de modificaciones en la versión de los hechos aportada por el propio imputado durante su última declaración ante la Justicia.

La dimisión fue confirmada por el propio Sánchez del Bianco, quien explicó que decidió apartarse de la causa debido a "diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante".

La renuncia se conoció después de que Barrelier modificara parte de su relato durante una ampliación de su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

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El principal sospechoso, Claudio Barrelier, fue la &uacute;ltima persona que vio a Agostina y es investigado por su relaci&oacute;n previa con la familia.&nbsp;

El principal sospechoso, Claudio Barrelier, fue la última persona que vio a Agostina y es investigado por su relación previa con la familia.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, esos cambios generaron un quiebre en la relación profesional entre ambos y derivaron en la salida del abogado de la defensa.

Claudio Barrelier, de 33 años y empleado municipal, permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. Para los investigadores es la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de que desapareciera.

Durante el avance de la causa surgieron distintas contradicciones en sus declaraciones. Una de las más relevantes estuvo relacionada con el ingreso de la adolescente a su vivienda.

Inicialmente, el acusado había negado que la menor hubiera estado en su domicilio. Sin embargo, más tarde reconoció que esa afirmación era falsa.

Las cámaras de seguridad incorporadas al expediente muestran a Agostina junto al sospechoso y registran el momento en que ambos ingresan a la vivienda, una secuencia considerada clave por la fiscalía.

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El imputado cambi&oacute; su testimonio. (Foto: A24)

El imputado cambió su testimonio. (Foto: A24)

El dato que reforzó las sospechas de los investigadores

Otro de los elementos que incrementó las sospechas sobre Barrelier está vinculado con el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la adolescente. El acusado admitió haber estado en el descampado de Ampliación Ferreyra, la misma zona donde finalmente fue hallada Agostina.

Ese dato se suma a otros elementos reunidos durante la investigación, entre ellos registros de telefonía celular, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que permitieron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso.

El testimonio clave que analiza la Justicia

La fiscalía también incorporó a la causa la declaración de un remisero que trasladó a Agostina el día de su desaparición.

Los investigadores consideran que ese testimonio podría resultar determinante para establecer la cronología de los hechos y confirmar cómo se produjo el encuentro entre la adolescente y el principal sospechoso.

Además, continúan analizando peritajes tecnológicos y otras pruebas que podrían aportar nuevos detalles sobre las últimas horas de la víctima.

Una investigación que entra en una etapa decisiva

Con el hallazgo del cuerpo y la salida del abogado defensor, la causa atraviesa uno de sus momentos más sensibles. Ahora, la atención está puesta en los resultados de las pericias forenses y en la reconstrucción definitiva de lo ocurrido desde el momento en que Agostina fue vista por última vez hasta el hallazgo de sus restos.

Claudio Barrelier continúa detenido y sigue siendo el principal apuntado en una investigación que conmociona a Córdoba y mantiene en vilo a toda la provincia.

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