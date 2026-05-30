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Marcha y tensión en el barrio de Agostina Vera tras el hallazgo de su cuerpo

Al conocer la noticia, los vecinos se manifestaron por las calles en reclamo de justicia. La adolescente de 14 años estaba desaparecida desde hacía una semana en Córdoba.

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Marcha y tensión en el barrio de Agostina Vera tras el hallazgo de su cuerpo. (Foto: captura A24)

Marcha y tensión en el barrio de Agostina Vera tras el hallazgo de su cuerpo. (Foto: captura A24)

La búsqueda de Agostina Madeleine Vega terminó de la peor manera. La adolescente de 14 años, que estaba desaparecida desde hacía una semana en Córdoba, fue encontrada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y tras ello la reacción de los vecinos generó tensión en la zona de la casa de la menor.

Leé también El padre de Agostina Vega apuntó contra la madre de la adolescente y acusó: "El detenido no actuó solo"
El padre de Agostina Vega habló en medio de la búsqueda de la adolescente y sostuvo que el único detenido en la causa, Claudio Barrelier, “no actuó solo”.

La noticia sacudió a familiares, vecinos y conocidos que cortaron la avenida Circunvalación en cercanías de la vivienda de la menor y otras calles internas del barrio lo que generó descontrol, tensión, angustia y muchos nervios.

El hallazgo del cuerpo se produjo en medio de una investigación que mantiene un único detenido y que en las últimas horas sumó elementos que podrían resultar clave para reconstruir qué ocurrió con la menor desde la noche en que fue vista por última vez.

El descubrimiento se produjo en un predio de grandes dimensiones ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, donde los investigadores concentraban la búsqueda desde hacía días. En el lugar estuvieron presentes el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa; el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; y Gabriel Vega, padre de la adolescente.

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Mientras se realizaban las tareas judiciales y periciales, la noticia comenzó a circular entre familiares y allegados, aunque durante varias horas predominó la incertidumbre debido a la falta de una comunicación oficial.

Horas antes de conocerse el hallazgo, Melisa Heredia, madre de la adolescente, había sufrido una descompensación producto de un cuadro de deshidratación y debió ser trasladada en ambulancia a un centro de salud.

Con el correr de las horas, vecinos y allegados comenzaron a concentrarse en el barrio Mosconi para reclamar justicia. La convocatoria reunió a numerosas personas que llegaron con fotografías de la adolescente y mensajes de apoyo para la familia. La protesta fue creciendo y parte de los manifestantes avanzó hacia un puente ubicado sobre la avenida Circunvalación, donde realizaron un corte total del tránsito en ambos sentidos y encendieron neumáticos en señal de protesta.

El principal sospechoso y un giro en la investigación

La causa tiene por el momento un solo detenido: Claudio Barrelier, de 33 años, ex pareja de la madre de Agostina y señalado por los investigadores como la última persona que estuvo con la adolescente antes de su desaparición.

En las últimas horas, el acusado amplió su declaración indagatoria y reconoció haber mentido en uno de los puntos centrales de la investigación. Según trascendió, admitió que Agostina sí ingresó a su domicilio la noche en que desapareció, algo que había negado inicialmente.

Esa modificación en su relato fortaleció las sospechas en torno a su participación en los hechos y generó nuevas líneas de trabajo para los investigadores.

Renunció el abogado defensor del acusado

Poco después de conocerse el hallazgo del cuerpo, se produjo otro movimiento inesperado dentro de la causa. El abogado Jorge Sánchez del Bianco presentó su renuncia como defensor técnico de Barrelier, una decisión que se conoció casi en simultáneo con las novedades más impactantes de la investigación.

Por el momento no trascendieron oficialmente los motivos de su alejamiento, aunque la medida sumó un nuevo elemento de incertidumbre en una causa que conmociona a toda Córdoba.

Casa de Agostina
Dolor en la casa de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

Dolor en la casa de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

Las dudas del padre de Agostina

Antes de confirmarse el hallazgo, Gabriel Vega había expresado públicamente sus sospechas sobre el caso y sostuvo que, a su entender, el principal acusado no habría actuado solo.

Además, deslizó cuestionamientos hacia el entorno cercano de la adolescente y pidió que la investigación avance sobre todas las hipótesis posibles para esclarecer lo ocurrido.

Ahora, con el hallazgo del cuerpo, la Justicia enfrenta una etapa clave. Las pericias forenses serán determinantes para establecer las circunstancias de la muerte y reconstruir qué sucedió durante los días en que Agostina permaneció desaparecida.

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