Revelan dónde encontraron el cuerpo de Narela Barreto y hacia dónde se dirigía antes de su muerte

En cuanto a los registros de sus últimos movimientos, el hermano explicó que el uso más reciente de la aplicación Uber no correspondía a un viaje personal. “Fue un pedido de entrega, no un traslado”, precisó. Además, aseguró que el celular estaba con ella cuando fue encontrada: “Eso está confirmado”.

Sobre las circunstancias previas al hecho, señaló que todo ocurrió cuando la joven se dirigía a algún lugar. “Seguramente estaba yendo al trabajo o saliendo hacia algún destino”, comentó, sin dar mayores precisiones.

Quién era Narela Barreto

Narela había nacido en la Ciudad de Buenos Aires, aunque residía en Banfield, en el conurbano bonaerense. Desde junio de 2024 vivía en Estados Unidos, adonde había viajado para asistir al casamiento de una amiga y decidió quedarse para intentar construir una nueva etapa de su vida.

Una prima de la joven, Milagros, contó que en Los Ángeles había trabajado como mesera y que recientemente había comenzado en un nuevo empleo. Antes de emigrar, Narela atendía un kiosco junto a sus primas y, gracias a su dominio del inglés, que aprendió desde pequeña, también realizaba tareas de traducción.

La noticia generó una fuerte conmoción entre sus familiares, quienes expresaron su dolor en redes sociales. Santiago, su hermano, publicó un mensaje de despedida acompañado por una foto juntos: “Por siempre y para siempre en mi corazón. Te voy a extrañar toda mi vida, Mi. Te amo, descansá en paz, hermanita”, escribió en Instagram.