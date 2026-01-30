Revelan dónde encontraron el cuerpo de Narela Barreto y hacia dónde se dirigía antes de su muerte
El hermano de la joven dio a conocer algunos detalles sobre el hallazgo del cadavér de la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles. Cuándo se habría producido el trágico deceso.
Narela Barreto tenía 27 años y se había ido a vivir a Estados Unidos en 2024 (Foto: archivo).
El hermano de Narela Barreto,la joven argentina de 27 años hallada sin vida en Los Ángeles, rompió el silencio y dio a conocer nuevos detalles sobre el caso. De acuerdo con la información que maneja la familia, la muerte se habría producido el mismo día en que la joven dejó de responder los llamados de sus allegados.
“Todo indica que falleció ese viernes. Es lo que pudo reconstruir mi papá con los datos que tiene”, explicó el joven en declaraciones televisivas, al tiempo que remarcó la dificultad emocional que atraviesa la familia para hablar del tema.
Según su relato, el cuerpo fue encontrado en la vía pública, a varias cuadras del departamento donde Narela se había instalado recientemente. “La información que me llegó es que la encontraron en la calle, a unas cinco cuadras, y que ya llevaba algunos días fallecida”, indicó, y aclaró que no mantiene un diálogo fluido con su padre debido al dolor que atraviesan.
También contó que el lugar donde vivía la joven fue revisado antes de que su padre viajara a Estados Unidos. “Un amigo de mi hermana pudo ingresar con la policía y estaba todo tal cual ella lo había dejado”, sostuvo, descartando así la posibilidad de un robo. “Por eso creemos que no pasó nada en el departamento, sino en la calle”, agregó.
En cuanto a los registros de sus últimos movimientos, el hermano explicó que el uso más reciente de la aplicación Uber no correspondía a un viaje personal. “Fue un pedido de entrega, no un traslado”, precisó. Además, aseguró que el celular estaba con ella cuando fue encontrada: “Eso está confirmado”.
Sobre las circunstancias previas al hecho, señaló que todo ocurrió cuando la joven se dirigía a algún lugar. “Seguramente estaba yendo al trabajo o saliendo hacia algún destino”, comentó, sin dar mayores precisiones.
Quién era Narela Barreto
Narela había nacido en la Ciudad de Buenos Aires, aunque residía en Banfield, en el conurbano bonaerense. Desde junio de 2024 vivía en Estados Unidos, adonde había viajado para asistir al casamiento de una amiga y decidió quedarse para intentar construir una nueva etapa de su vida.
Una prima de la joven, Milagros, contó que en Los Ángeles había trabajado como mesera y que recientemente había comenzado en un nuevo empleo. Antes de emigrar, Narela atendía un kiosco junto a sus primas y, gracias a su dominio del inglés, que aprendió desde pequeña, también realizaba tareas de traducción.
La noticia generó una fuerte conmoción entre sus familiares, quienes expresaron su dolor en redes sociales. Santiago, su hermano, publicó un mensaje de despedida acompañado por una foto juntos: “Por siempre y para siempre en mi corazón. Te voy a extrañar toda mi vida, Mi. Te amo, descansá en paz, hermanita”, escribió en Instagram.