La fuerte predicción de Ángel de Brito sobre el futuro de Marixa Balli en Telefe: "Está re caliente"

Después de anunciar el cierre de su local de calzado en Flores, Marixa Balli vuelve a ser protagonista, esta vez por un conflicto que atraviesa su vida laboral y que podría tener consecuencias inesperadas.
En Bondi Live, Ángel de Brito lanzó una fuerte predicción sobre el futuro de Marixa Balli en Telefe y fue tajante.
El tema salió a la luz gracias a una corazonada de Ángel de Brito, quien en Bondi Live reveló la incomodidad que está sintiendo la Cachaca. "Yo creo que va a renunciar a Masterchef. Marixa está re caliente porque dice: 'Claro, ahora Yanina puede ir a Telefe, Pía puede venir a América, yo no podía ir a ningún lado, qué pasó'", contó el conductor de LAM (América TV).
El conductor incluso relató cómo fue la charla con ella. "Le digo: 'Cachaquita, cambiaron los dueños de los canales, eso pasó'", comentó, dejando ver que la molestia de Balli es genuina.
Además, De Brito aseguró que su intuición le indica que la decisión de Marixa está tomada. "Es intuición, porque la conozco de memoria. La escuché.... la estoy olfateando. Ahora el 23 de febrero empieza como panelista de Vero Lozano... sabemos que no va a llegar a la final del realty", anticipó.
Tras la polémica que se desató por su participación musical junto al Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María, en Córdoba, Javier Milei volvió a presentarse en un escenario: interpretó El rock del gato, el clásico de Ratones Paranoicos, en el show de Fátima Florez, su expareja.
La presencia del mandatario en el show no fue recibida de manera unánime. Mientras algunos celebraron el reencuentro artístico, otros manifestaron su incomodidad por la combinación entre lo personal, lo político y lo artístico.
En A la Barbarossa (Telefe), Marixa Balli expresó su malestar y lanzó una fuerte crítica hacia Milei. Molesta, la panelista señaló: “No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera. A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando”.
Conmovida por la situación, la exintegrante de LAM (América TV) profundizó su postura: “No podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas, yo no puedo creer. La verdad que no me entra en la cabeza. Reitero, soy apolítica, porque después empiezan a decir ‘esta, ¿de qué lado está?’. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”.
Además, Balli también opinó sobre las aptitudes musicales del presidente. “A mí me parece que él tiene que hacer de Presidente. Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal, me parece muy divertido. No estoy en contra de eso, pero la verdad es que tenemos una parte en el sur que lo estamos perdiendo. Es una parte muy importante de nuestro país. ¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos, somos patriotas o no nos importa? No estamos espectacular como para cantar", concluyó.