La fuerte predicción de Ángel de Brito sobre el futuro de Marixa Balli en Telefe: "Está re caliente"

Qué dijo Marixa Balli sobre Javier Milei por cantar con Fátima Florez

Tras la polémica que se desató por su participación musical junto al Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María, en Córdoba, Javier Milei volvió a presentarse en un escenario: interpretó El rock del gato, el clásico de Ratones Paranoicos, en el show de Fátima Florez, su expareja.

La presencia del mandatario en el show no fue recibida de manera unánime. Mientras algunos celebraron el reencuentro artístico, otros manifestaron su incomodidad por la combinación entre lo personal, lo político y lo artístico.

En A la Barbarossa (Telefe), Marixa Balli expresó su malestar y lanzó una fuerte crítica hacia Milei. Molesta, la panelista señaló: “No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera. A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando”.

Conmovida por la situación, la exintegrante de LAM (América TV) profundizó su postura: “No podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas, yo no puedo creer. La verdad que no me entra en la cabeza. Reitero, soy apolítica, porque después empiezan a decir ‘esta, ¿de qué lado está?’. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”.

Además, Balli también opinó sobre las aptitudes musicales del presidente. “A mí me parece que él tiene que hacer de Presidente. Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal, me parece muy divertido. No estoy en contra de eso, pero la verdad es que tenemos una parte en el sur que lo estamos perdiendo. Es una parte muy importante de nuestro país. ¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos, somos patriotas o no nos importa? No estamos espectacular como para cantar", concluyó.