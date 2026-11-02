Caso Nancy Godoy: la emotiva decisión que tomó su familia para darle el último adiós

Cuándo y dónde será el velatorio de Nancy Godoy

La carta de Nancy Godoy, escrita a puño y letra, contando el calvario que vivía en Corrientes. (Foto: archivo)

La familia confirmó que el último adiós se desarrollará en dos etapas. La primera será una ceremonia íntima, reservada para familiares y personas cercanas, que comenzará el martes 3 de noviembre a las 20 y se extenderá hasta las 6 de la mañana del miércoles. A partir de ese momento, las puertas de la despedida se abrirán a toda la comunidad.

El velatorio público se realizará el miércoles 4 de noviembre, de 6 a 18, en la Plaza 9 de Julio, uno de los espacios más representativos de la ciudad de Esquina.

Una vez concluido el homenaje, el cuerpo será trasladado al cementerio municipal para su inhumación. Los organizadores invitaron a participar a personas de distintos puntos de la Argentina y del exterior que deseen acompañar a la familia en este momento.

El emotivo mensaje de la familia de Nancy Godoy

Femicidio de Nancy Godoy. (Foto: archivo)

La convocatoria estuvo acompañada por palabras de profundo agradecimiento hacia quienes participaron de la búsqueda, acompañaron a sus seres queridos y exigieron respuestas sobre lo ocurrido.

En el mensaje difundido por sus allegados, la familia expresó: "Hoy queremos que su despedida sea también un abrazo de todo un pueblo. Que nadie que quiera despedirse de ella se quede sin la oportunidad de hacerlo".

También recordaron a Nancy como una mujer, madre y compañera cuya historia dejó una huella en la comunidad.

La invitación concluye con una frase que sintetiza el sentimiento de sus seres queridos: "Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones".

El homenaje busca mantener viva la memoria de la docente y acompañar a sus tres hijos, quienes atravesaron semanas de angustia durante la búsqueda de su madre.

El femicidio de Nancy Godoy: cómo avanza la investigación

Nancy Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre de 2026, cuando se encontraba en la zona rural de Esquina, donde trabajaba como docente en la Escuela N° 626 del paraje El Malezal. El 15 de octubre, sus hijos denunciaron su desaparición después de varios días sin tener noticias de ella.

La investigación incluyó rastrillajes en campos, montes y bañados hasta que, el miércoles 28 de octubre, encontraron su cuerpo semisumergido en una zona rural, a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo.

Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la víctima presentaba múltiples heridas cortantes y punzocortantes, además de lesiones compatibles con intentos de defensa.

Los especialistas todavía deben completar distintos estudios para determinar con mayor precisión las circunstancias de la muerte.

Por el caso hay cinco personas detenidas, aunque no todas enfrentan la misma acusación. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón está acusada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón permanece detenido por falso testimonio.

Todos se encuentran bajo prisión preventiva, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas. LA NACION+1

Las pericias que todavía faltan para esclarecer el crimen

El decano del Instituto Médico Forense de Corrientes, José Luis Gálvez, confirmó que se tomaron muestras genéticas a los cinco detenidos para compararlas con los rastros que puedan recuperarse de las evidencias. Los especialistas también trabajan en estudios toxicológicos, anatomopatológicos y genéticos.

Gálvez explicó que los resultados definitivos podrían demorar entre 30 y 40 días, debido a la complejidad de las pericias. Por el momento, todavía no se estableció con precisión la fecha de la muerte ni se pudo confirmar o descartar una posible agresión sexual.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.