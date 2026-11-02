A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONMOCIÓN

Mauro Szeta dio el dato más tremendo del crimen de Nancy Godoy tras la autopsia: "Un daño en..."

El periodista Mauro Szeta estuvo en La noche de Mirtha y dio detalles de la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes.

2 nov 2026, 08:00
Mauro Szeta dio el dato más tremendo del crimen de Nancy Godoy tras la autopsia: “Un daño en…”
Mauro Szeta dio el dato más tremendo del crimen de Nancy Godoy tras la autopsia: “Un daño en…”
Mauro Szeta dio el dato más tremendo del crimen de Nancy Godoy tras la autopsia: “Un daño en…”
Mauro Szeta dio el dato más tremendo del crimen de Nancy Godoy tras la autopsia: “Un daño en…”

El crimen de la docente Nancy Godoy en Corrientes generó una enorme conmoción en todo el país. La docente rural fue encontranda sin vida después de varios días de intensa búsqueda tras ser vista por última vez el 7 de octubre cuando se encontraba en Esquina donde trabajaba en un colegio.

Mauro Szeta estuvo en la mesa del sábado en La noche de Mirtha (El Trece) y brindó detalles inéditos e impactantes sobre el caso y los primeros resultados de la investigación.

Leé también

Caso Nancy Godoy: la emotiva decisión que tomó su familia para darle el último adiós

Caso Nancy Godoy: la emotiva decisión que tomó su familia para darle el último adiós. (Foto: archivo)

“Para ella ir al colegio requería de una cabalgata de tres horas y media para llegar al destino y un traslado en camioneta de media hora y después a caballo. Se quedaba a dormir en un puesto de una estancia para no volver a Esquina y se quedaba cinco días de corrido y volvía a Esquina, ese era el sistema que aplicaba para dar clase y no volver todos los días", indicó el periodista de policiales sobre la mecánica de la docente para poder asistir al trabajo.

"En la estancia de Rosa, que es la principal detenida", observó María Fernanda Callejón. Y Mauro aseguró: "Exacto, ese es el punto clave. Ahora sospechan que es la que la entregó”.

Los aterradores resultados de la autopsia a Nancy Godoy

Mauro Szeta profundizó en charla con Juana Viale acerca de la investigación sobre el crimen de Nancy Godoy en Corrientes y los impactantes resultados que arrojó la autopsia.

"Mucha saña, imposible de definir por el horario pero yo lo sintetizo con múltiples heridas de arma blanca, varios autores, varios ADN en su cuerpo, torturas y demás", detalló el periodista sobre la autopsia.

Y agregó: "Le generan un daño muy severo en su mano izquierda y alguna hipótesis indican que sería su mano con la que podría abrir el patrón de su teléfono celular porque aparentemente se lo manipulan para simular que está con vida y que nadie se preocupa por su desaparición".

“El estado en el que encontraron el cuerpo no permite precisar la data exacta (de muerte), pero se supone que fue en los primeros días de la desaparición y el celular lo mantuvieron activo por lo menos un día. Fue asesinada de una manera descomunal”, cerró Mauro Szeta.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nancy Godoy Mauro Szeta

Lo más visto