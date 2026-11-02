Mauro Szeta dio el dato más tremendo del crimen de Nancy Godoy tras la autopsia: "Un daño en..."

Los aterradores resultados de la autopsia a Nancy Godoy

Mauro Szeta profundizó en charla con Juana Viale acerca de la investigación sobre el crimen de Nancy Godoy en Corrientes y los impactantes resultados que arrojó la autopsia.

"Mucha saña, imposible de definir por el horario pero yo lo sintetizo con múltiples heridas de arma blanca, varios autores, varios ADN en su cuerpo, torturas y demás", detalló el periodista sobre la autopsia.

Y agregó: "Le generan un daño muy severo en su mano izquierda y alguna hipótesis indican que sería su mano con la que podría abrir el patrón de su teléfono celular porque aparentemente se lo manipulan para simular que está con vida y que nadie se preocupa por su desaparición".

“El estado en el que encontraron el cuerpo no permite precisar la data exacta (de muerte), pero se supone que fue en los primeros días de la desaparición y el celular lo mantuvieron activo por lo menos un día. Fue asesinada de una manera descomunal”, cerró Mauro Szeta.