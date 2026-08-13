La categórica opinión de Daniela Celis sobre el romance de su ex, Nick Sicaro, con la hermana de su mejor amiga

"No tengo nada para hablar sobre el tema. Es el momento de ellos, hay que preguntarles a ellos. Quiero disfrutar lo que me está pasando, siempre tengo que estar hablando o respondiendo algo. La invité para que vaya a verme. Está todo bien", explicó, sin dar demasiados detalles, a Rodrigo Bar.

Al ser consultada sobre si la nueva relación había afectado su amistad con Julieta, fue contundente y dejó en claro que el vínculo entre ambas permanece intacto: "Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella".

Cómo nació el romance entre Nick Sicaro y Lolo Poggio

El romance entre Nick Sicaro y Lolo Poggio finalmente dejó de ser un secreto y los exparticipantes de Gran Hermano decidieron darle un lugar oficial a una historia que, según contaron, comenzó a gestarse durante su convivencia dentro de la casa.

Durante una entrevista en Todo lo Contrario, la pareja confirmó que atraviesa un momento sentimental que los tiene muy felices. Ante la pregunta directa sobre sus sentimientos, ambos no dudaron en reconocer lo que les pasa.

“¿Están enamorados uno de otro?”, les consultaron en el programa. “ Sí ”, respondieron, mientras recibían una lluvia de aplausos por parte de quienes los acompañaban.

Después de la confirmación, llegó la pregunta sobre el origen de esta historia de amor. Los dos recordaron que la atracción no nació una vez afuera del reality, sino que ya existía cuando compartían sus días en la casa.

“¿Cómo surgió esto? ”, quisieron saber. Lolo fue la encargada de contar cómo empezó todo y explicó que Nick ya le había llamado la atención durante la convivencia, aunque decidió no avanzar en ese momento por respeto a la situación sentimental que él atravesaba junto a Daniela Celis.

“En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió ”, explicó, dejando en claro que los sentimientos estaban presentes desde aquella etapa, pero tuvieron que esperar para poder convertirse en una relación.

Así, después de varios meses y con ambos fuera del reality, aquella atracción que había quedado pendiente terminó transformándose en un vínculo que ahora decidieron vivir públicamente.