La categórica opinión de Daniela Celis sobre el romance de su ex, Nick Sicaro, con la hermana de su mejor amiga

Daniela Celis se pronunció luego de que Nick Sicaro, el exintegrante de Gran Hermano con quien mantuvo un vínculo durante algunos meses, blanqueara su romance con Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, una de sus amigas más cercanas.
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Daniela Celis respondió qué piensa de la reciente relación entre Lolo Poggio, hermana de su mejor amiga, y Nick Sicaro, con quien salió durante dos meses.
Daniela Celis se pronunció luego de que Nick Sicaro, el exintegrante de Gran Hermano con quien mantuvo un vínculo durante algunos meses, blanqueara su romance con Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, una de sus amigas más cercanas.
La noticia generó sorpresa no solo por la nueva relación de Nick, sino también por el particular entramado que existe entre los protagonistas. Daniela y Julieta construyeron una amistad durante su paso por el reality y, con el tiempo, compartieron numerosos encuentros y momentos fuera de la casa, donde Lolo también formaba parte del círculo cercano.
Por eso, el romance entre Nick y Lolo inevitablemente despertó preguntas sobre cómo había tomado Daniela la situación y si podía generar algún tipo de incomodidad entre las amigas. Sin embargo, la mayor de las Poggio ya se había encargado de llevar tranquilidad y aseguró que entre ellas no había ningún conflicto.
Ahora, la ex de Thiago Medina decidió referirse a la situación en SQP (América TV) y dejó en claro cuál es su postura frente al nuevo vínculo de su ex con la hermana de su amiga.
"No tengo nada para hablar sobre el tema. Es el momento de ellos, hay que preguntarles a ellos. Quiero disfrutar lo que me está pasando, siempre tengo que estar hablando o respondiendo algo. La invité para que vaya a verme. Está todo bien", explicó, sin dar demasiados detalles, a Rodrigo Bar.
Al ser consultada sobre si la nueva relación había afectado su amistad con Julieta, fue contundente y dejó en claro que el vínculo entre ambas permanece intacto: "Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella".
El romance entre Nick Sicaro y Lolo Poggio finalmente dejó de ser un secreto y los exparticipantes de Gran Hermano decidieron darle un lugar oficial a una historia que, según contaron, comenzó a gestarse durante su convivencia dentro de la casa.
Durante una entrevista en Todo lo Contrario, la pareja confirmó que atraviesa un momento sentimental que los tiene muy felices. Ante la pregunta directa sobre sus sentimientos, ambos no dudaron en reconocer lo que les pasa.
“¿Están enamorados uno de otro?”, les consultaron en el programa. “ Sí ”, respondieron, mientras recibían una lluvia de aplausos por parte de quienes los acompañaban.
Después de la confirmación, llegó la pregunta sobre el origen de esta historia de amor. Los dos recordaron que la atracción no nació una vez afuera del reality, sino que ya existía cuando compartían sus días en la casa.
“¿Cómo surgió esto? ”, quisieron saber. Lolo fue la encargada de contar cómo empezó todo y explicó que Nick ya le había llamado la atención durante la convivencia, aunque decidió no avanzar en ese momento por respeto a la situación sentimental que él atravesaba junto a Daniela Celis.
“En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió ”, explicó, dejando en claro que los sentimientos estaban presentes desde aquella etapa, pero tuvieron que esperar para poder convertirse en una relación.
Así, después de varios meses y con ambos fuera del reality, aquella atracción que había quedado pendiente terminó transformándose en un vínculo que ahora decidieron vivir públicamente.