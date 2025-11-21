Tras 40 años de búsqueda, la familia de Diego Fernández Lima pudo despedirlo: así fue el velatorio. 

Embed

La causa judicial: apelación, sobreseimiento y una audiencia clave

En octubre, el fiscal Martín López Perrando apeló el sobreseimiento de Cristian Graf, el excompañero de secundaria en cuya vivienda encontraron los restos. El 25 de noviembre se realizará una audiencia clave que definirá si el recurso seguirá adelante.

Tras haber sido beneficiado por el fallo, Graf habló con la prensa y dijo: “Ahora estoy tranquilo”, aseguró. Sostuvo que no tiene vinculación con el crimen: “Yo no soy culpable de nada. El juez se dio cuenta y dictó el sobreseimiento”.

También se mostró molesto por las acusaciones: “Estoy muy enojado. Inventaron cosas”. Consultado sobre qué cree que pudo haber pasado, evitó profundizar y solo aclaró que compartieron colegio, pero sin vínculo cercano: “El resto fue todo inventado”, dijo.

Captura Las autoridades restituyeron los restos a su familia.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 lo sobreseyó al considerar que hubo “inexistencia de delito” en la causa por encubrimiento.

Cómo fue el hallazgo que reabrió el caso tras décadas sin respuestas

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Ese día, después de almorzar con su mamá y pedir dinero para ir a visitar a un amigo, fue visto por última vez en Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza. Nunca llegó a la escuela ENET N° 36 “Almirante Brown”, donde cursaba.

Sus padres denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero la causa fue archivada como una supuesta “fuga de hogar”. El 20 de mayo pasado, obreros que trabajaban en una propiedad de Congreso 3748 encontraron restos óseos en un jardín lindante con la casa Congreso 3742, domicilio de la familia Graf desde los años ‘70.

Norberto Graf y Diego Fernández Lima El fiscal Martín López Perrando apeló el sobreseimiento de Cristian Graf.

La investigación —a cargo del fiscal López Perrando y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)— analizó 151 fragmentos de huesos y confirmó que pertenecían a Diego.

Los expertos determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho, lo que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Tras el crimen, intentaron desmembrarlo, pero no lo lograron, y lo enterraron en una fosa de apenas 60 centímetros de profundidad.

Un giro en el caso y un nuevo reclamo de justicia

El hallazgo de los restos y las sospechas que recayeron sobre Graf dieron un giro inesperado a una investigación que estuvo casi 40 años paralizada. Aunque la Justicia lo sobreseyó, la familia de Diego adelantó que apelará la decisión.

Ahora, con la restitución del cuerpo, pudieron despedirlo con la ceremonia que esperaron durante décadas, mientras continúan reclamando que el caso avance y que se conozca la verdad.