"Robar para comer": la desgarradora entrevista a un nene de 12 años que vive en la calle y añora una familia

"Tengo 12 años y desde los 9 estoy en la calle. No me gustaba el ambiente y me negaban un plato de comida, con los que yo vívía. Yo duermo acá, con esto me tapo. Es feo estar en la calle y estoy hace dos días sin comer. Lo último que comí un pancho", cuenta el pequeño.

"¿Qué hacés en la calle todo el día?", le pregunta el periodista Suárez, y el pequeño contesta: "Volquete y pido. Miro en los volquetes que me sirve".

A su vez, revela una de las experiencias más duras que le tocó vivir: "Una banda de violines (violadores) me quiso venir a tocar y los apuñalé".

El doloroso pedido del nene de 12 años: "Me gustaría tener una familia y sana, no como la que tuve"

"Hice jardín nada más, pero sé leer y escribir. ¿Sabés lo que es vivir sin el abrazo de tu mamá? Salía a robar para vivir, pero después me arrepentía. No como bien mirá, soy desnutrido, ya me lo dijeron los médicos. Me puede agarrar tuberculosis", señala.

"¿Qué te gustaría hacer en la vida?", le consulta el periodista, a lo que el nene de 12 años le contesta entre lágrimas: "Me gustaría reencontrarme con m hermanita y sacarla adelante".