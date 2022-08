Violencia en Rosario: cómo murió Zoe Romero

El hecho que tuvo como víctima a Romero ocurrió el miércoles por la noche en el barrio Moderno, de la zona oeste de Rosario. La adolescente atendía un almacén instalado en la parte delantera de la casa donde vivía, situada sobre la calle Garzón al 3800, y abrió la puerta para atender un llamado al timbre, de acuerdo a lo determinado por los investigadores.

En esas circunstancias, y sin mediar palabras, hombres que se movilizaban a bordo de una moto abrieron fuego al menos 15 veces contra la chica, quien resultó herida. Los agresores escaparon en la moto que tripulaban a alta velocidad, mientras que la adolescente cayó malherida en la vereda y fue trasladada por vecinos y familiares al hospital de Emergencias de Rosario.

Los médicos constataron que Romero presentaba cinco heridas de arma de fuego, dos de las cuales le impactaron en el tórax, una en el abdomen y otras dos en la zona dorsal, que le provocaron la muerte poco después de su ingreso al centro asistencial, dijeron las fuentes.

En este marco, su novio escribió una conmovedora carta en las redes sociales. “Por qué, mi amor, por qué a vos si no molestabas a nadie. Te pido perdón por no poder protegerte; porque me dejaste solo justo hoy. Hoy fue mi primer día de trabajo y cuando volví me abriste la puertas con esa sonrisa tan hermosa que tenés, mi amor preciosa, y me diste un abrazo y un beso", expresó.

"Estabas contenta por mi primer día de trabajo, se venían las buenas: íbamos a salir a delante, comprar nuestra casita, íbamos a formar nuestra familia, soñamos tanto con un bebé, pero no pudimos tenerlo. Sé que ahora estás en un lugar bonito, con gente buena pero quiero que vuelvas a mi lado, mi amor. Llevo tu nombre tatuado en mi piel y vos el mío. Te juro que vamos a estar juntos pronto, sólo esperame”, concluyó.

Fuentes de la investigación recordaron que ese domicilio había sido blanco de un ataque similar en octubre del año pasado por parte de varios hombres que dispararon contra el frente desde un auto. En ese episodio, una pareja que se encontraba en el lugar y un niño de 4 años, todos ellos familiares de la adolescente ahora asesinada, fueron alcanzados por las balas y sufrieron lesiones, apuntaron los informantes.

Rosario y las muertes de otros menores

Romero es la segunda menor de edad asesinada en estos primeros días de agosto, ya que el lunes último, en una balacera similar, fue asesinado Lucas Vega Caballero, quien era jugador de las divisiones inferiores de Rosario Central.

Ese hecho ocurrió la noche del pasado lunes, cuando el chico estaba junto a otros tres adolescentes de 15 años, entre ellos su hermano, en la intersección de las calles Génova y González del Solar, del barrio Emaús.

En esas circunstancias, desde un auto blanco personas dispararon hacia el grupo al menos 20 balazos y mataron al futbolista, al tiempo que hirieron a dos de los chicos que lo acompañaban, a uno de suma gravedad.