Se conocieron fragmentos de las cartas que las gemelas dejaron antes de arrojarse desde un balcón

El texto que dejó Alana, quien sufría acoso escolar por su acento argentino y por haberse autoidentificado recientemente como “Iván”, decía: “Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir’”.