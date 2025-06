Se conoció la contundente carta que dejó Morena Pérez antes de desaparecer

Mario Pérez, el padre de la adolescente, reconoció en declaraciones televisivas que la situación podría haber sido distinta si hubiesen leído la carta antes:

"Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue", explicó. "Si la veíamos antes, quizás esto era distinto", lamentó con evidente pesar.

El conflicto familiar que precedió la desaparición

Según relató el propio Mario, la discusión familiar fue el detonante de la salida de Morena. El viernes por la tarde, su madre habría tenido una fuerte pelea con la hermana mayor, y esa situación derivó en una decisión impulsiva: Morena también decidió irse.

"La mamá tuvo una discusión con la hermana y ella decidió irse, porque la hermana también se iba", detalló su padre.

No obstante, mientras la hermana mayor finalmente se quedó en casa, Morena salió con lo puesto y una mochila color bordó en la que habría guardado mucha ropa. Ese detalle, revelado por la madre, Mariela Yanet Sánchez Negrete, preocupa aún más.

Sin celular, sin documentos, sin dinero

Los padres aclararon que Morena no tenía celular, ni documentos personales, ni dinero. Es decir, no se llevó consigo ninguna herramienta que pudiera facilitar su comunicación o su traslado.

"Estamos muy desconcertados. Es la primera vez que se va así tantos días de casa y por lo que pude ver, se llevó mucha ropa", indicó su madre.

El detalle del equipaje, inusual para una fuga impulsiva, podría hablar de una planificación previa, aunque también cabe la posibilidad de que se haya sentido arrastrada por el impulso del momento, como parte de una reacción emocional al clima familiar.

"No tengo sospechas, tengo miedo. Se me pasan mil cosas por la cabeza… que se fue, que se la llevaron. Es horrible", expresó entre lágrimas Mario, reflejando el calvario emocional que viven desde hace días.

La hipótesis del supermercado chino: ¿una cita frustrada?

El lugar mencionado en la carta, "el supermercado chino", es uno de los puntos clave que investiga la policía local. Aunque no se ha especificado cuál sería este comercio en particular —ya que hay varios en la zona—, los familiares presumen que Morena acordó encontrarse con su hermana allí, pero al no concretarse el encuentro, habría decidido alejarse por su cuenta.

Hasta el momento, las cámaras de seguridad de la zona están siendo revisadas, aunque todavía no se ha informado oficialmente si alguna de ellas captó a la menor esa noche. Tampoco hay testigos que puedan afirmar haberla visto en las inmediaciones del comercio.

Una comunidad movilizada y una familia al borde del colapso

La noticia de la desaparición de Morena no tardó en extenderse por todo Banfield y zonas aledañas. Vecinos, amigos, compañeros del colegio y voluntarios comenzaron una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales, pegando carteles y difundiendo la imagen de la adolescente.

Las características físicas de Morena son: tez clara, cabello castaño oscuro, largo y lacio, y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía ropa deportiva y una mochila bordó, donde habría guardado parte de su ropa personal.

"Lo único que queremos es que vuelva. Si alguien sabe algo, que hable. No importa lo que haya pasado, solo queremos que Morena esté bien", repitieron sus padres durante una entrevista con el noticiero Arriba Argentinos.

El temor a una red de trata o un caso de grooming

Si bien los padres no mencionaron haber notado comportamientos extraños previos a la desaparición, ni contactos sospechosos en la vida de la menor, las autoridades no descartan ninguna hipótesis. En especial, se investiga la posibilidad de que haya sido engañada a través de redes sociales o que haya caído en manos de una red que se aprovecha de menores en situación de vulnerabilidad.

Por ahora, no hay indicios firmes de que Morena haya tenido contacto con adultos fuera de su entorno, pero el hecho de que no contara con celular podría significar que usaba algún dispositivo compartido o ajeno, lo que dificulta rastrear comunicaciones anteriores.

Llamado desesperado: cómo colaborar con la búsqueda

La familia de Morena difundió tres líneas de contacto para que cualquier persona que tenga información relevante pueda comunicarse:

1126786386

1165861188

911

Cada minuto cuenta, y cualquier pista podría marcar la diferencia. Las autoridades insisten en que incluso el dato más pequeño puede ser de gran ayuda.

Una carta, un mensaje, una esperanza

La carta encontrada podría no ser solamente un dato más. Podría ser la clave para reconstruir los últimos pasos de Morena antes de desaparecer. También representa un llamado a tiempo, una señal que la adolescente dejó con la esperanza de ser comprendida, de ser encontrada.

Hoy, mientras la búsqueda continúa, la familia se aferra a ese papel como si fuera un salvavidas en medio de un océano de incertidumbre.

"Morena, si estás leyendo esto, volvé. Te amamos, te estamos buscando", dice su madre, y la frase, quebrada por el llanto, resuena como un eco de esperanza que todavía no se apaga.