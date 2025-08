"Se creía bicicleta": el video del tremendo accidente que provocó un auto de contramano y por la ciclovía

“Una cosa es que te lo cuenten y otra es verlo. Impresionante”, dijo uno de los periodistas que cubrió la escena, mientras se difundía el video del choque en vivo por televisión.

Según testigos y fuentes del lugar, el conductor del auto tenía entre 35 y 42 años y se encontraba junto a otro ocupante. Ambos fueron hospitalizados y se les realizaría el test de alcoholemia en el centro médico, ya que las primeras versiones indicaban que podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

El relato del otro conductor: “No me dio tiempo de nada”

La camioneta impactada era conducida por un hombre que se dirigía a su trabajo. Visiblemente afectado pero ileso, relató en vivo cómo fueron los segundos previos al choque:

“Yo venía doblando tranquilo, pero el auto apareció de golpe. No me dio tiempo de nada. Cuando lo vi ya estaba encima. Me abrí un poco para doblar y me lo encontré de frente. Venía por la ciclovía”, explicó.

Además, describió que el auto venía tan rápido que apenas tuvo tiempo de mirar si venía alguna bicicleta cuando sintió el impacto. “Venía ligero, por la ciclovía y de contramano. Yo lo vi de frente y no pude hacer nada”, lamentó.

La camioneta, que había adquirido hace solo ocho meses, quedó destrozada. “La sigo pagando. Me faltan algunas cuotas y mirá cómo la voy a terminar de pagar”, dijo resignado, mientras esperaba a que llegara personal de Fiscalía para liberar el vehículo.

Lluvia, imprudencia y una ciudad al límite

La mañana del accidente fue especialmente complicada en la Ciudad de Buenos Aires. Las lluvias intermitentes y el pavimento mojado dificultaban el tránsito, aunque la visibilidad era aceptable. Lo que nadie esperaba era que alguien circulase de contramano, a gran velocidad y por la ciclovía, como lo hizo el conductor del auto implicado en el choque.

“Menos mal que fue una camioneta. Si agarraba una bicicleta, no lo contábamos”, reflexionaron los periodistas.

Hasta ese momento, según los reportes oficiales, ya se habían registrado 17 choques en la jornada, con 21 personas asistidas por el SAME. Una cifra alarmante que pone en evidencia los riesgos que implica conducir sin precaución, sobre todo en condiciones climáticas adversas.

El video lo muestra todo

El registro en video del momento exacto del choque se volvió viral. Las imágenes muestran cómo la camioneta dobla lentamente y, de forma súbita, el auto aparece a toda velocidad, impactando de frente sin frenar ni intentar esquivar. La violencia del impacto desplazó a ambos vehículos varios metros.

El conductor del auto, al parecer, cruzó sobre el cordón y utilizó la ciclovía para avanzar, una maniobra completamente prohibida y extremadamente peligrosa. Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre su test de alcoholemia, aunque se espera que la Fiscalía actúe en las próximas horas.