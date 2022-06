Cirigliano estuvo detenido desde el 5 de octubre de 2018, tiene prisión domiciliaria desde abril de 2021 y terminará de cumplir la pena el 15 de septiembre de 2025.

El empresario tiene sentencia firme como coautor de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y "estrago culposo agravado".

2020-09-14-tragedia-oncejpg.jpg

"Se encuentran dadas las condiciones previstas en la ley para disponer una modificación en la ejecución de la pena impuesta, reemplazando el arresto domiciliario por el régimen de libertad condicionada a partir del día de la fecha", argumentó el juez de ejecución de sentencia del TOF2 Jorge Gorini en la resolución .

Cirigliano había sido beneficiado con la aplicación del "estímulo educativo" al cómputo de su pena a raíz de cursos que hizo en prisión, una decisión que está apelada ante la Cámara Federal de Casación por la fiscalía. Pese a ello se consideraron cumplidos los tiempos de detención que le permitieron acceder a la libertad condicional.

El empresario deberá vivir en un domicilio de Avenida Del Libertador al 2400, donde cumplía hasta ahora el arresto domiciiario y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Cómo fue la tragedia de Once

El accidente ferroviario conocido como la tragedia de Once ocurrió en la mañana del miércoles 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, con un saldo de 51 personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada.

Tras la remoción de gran parte de los escombros, a las 18 el anuncio oficial fue que habían hallado a 51 víctimas fatales -entre ellos una mujer embarazada- de las cuales tres eran niños. Fue entonces cuando Paolo Menghini Rey inició la búsqueda de su hijo, Lucas, quien había subido en la formación que colisionó en la estación terminal, cuando varios testigos aseguraban que el chico se había bajado.

tragedia de once.jpg

El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 (TOCF2), integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini. Fueron juzgados dos hechos: por un lado el siniestro de Once, con su secuela de muertes y lesiones, y por otro si hubo administración fraudulenta en la gestión de la empresa ferroviaria y la ministerial.

Algunos de los condenados fueron Sergio Cirigliano, expresidente de TBA, a 9 años de prisión; Marcelo Calderón, director de Cometrans; Jorge Álvarez, director de TBA; Jaime y Schiavi (a 8 años); Sergio Tempone, gerente de Operaciones de TBA (7 años); Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA; Jorge De Los Reyes, vicepresidente de TBA; Carlos Pont Verges, director de TBA (6 años), Roque Cirigliano, jefe de Material Rodante de TBA (5 años) y Marcos Córdoba (3 años y 6 meses e inhabilitación especial por 6 años).