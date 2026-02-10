Un inesperado mensaje y un sendero oscuro: qué se sabe del extraño caso de las mellizas Huszti

Desaparición y muerte de mellizas en Escocia

Una desaparición que activó un operativo masivo

La ausencia de noticias encendió las alarmas al día siguiente. Fue la casera del departamento que alquilaban las mellizas quien informó su preocupación a la Policía, luego de recibir un mensaje en el que las hermanas aseguraban que dejaban el piso de manera inmediata.

Al ingresar a la vivienda, la mujer encontró pertenencias personales abandonadas, entre ellas un teléfono móvil, lo que reforzó la inquietud. Ninguna de las dos había avisado a sus familiares sobre planes de mudanza o viajes inminentes.

A partir de ese momento, la Policía de Escocia desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó buzos, perros rastreadores y patrullajes en el río Dee, el puerto y la zona costera. Durante semanas, Aberdeen siguió el caso con conmoción y expectativa.

El hallazgo de los cuerpos en el río Dee

Tras casi un mes de incertidumbre, el 31 de enero de 2025 llegó la confirmación más temida. El primer cuerpo fue encontrado por la mañana cerca del Puente Queen Elizabeth, a unos 800 metros del Puente Victoria. Horas más tarde, durante la misma jornada, los equipos de rescate hallaron un segundo cuerpo en el río Dee.

La Policía notificó a la familia y avanzó con las tareas de identificación. Poco después, las autoridades informaron que no había indicios de criminalidad y que los certificados de defunción establecían el ahogamiento como causa de muerte.

El superintendente David Howieson expresó públicamente sus condolencias y aseguró que la fuerza mantendría informados a los allegados. Sin embargo, la investigación fue cerrada sin imputaciones ni sospechosos.

La hipótesis oficial y las dudas de la familia

Henrietta y Eliza Huszti 3 La familia logró repatriar sus restos tras enfrentar altos costos y una investigación que cerró sin imputados.

Según la reconstrucción policial, Henrietta y Eliza ingresaron al agua de manera voluntaria, aunque las razones de esa decisión nunca pudieron ser determinadas. Para los investigadores, no existían elementos que indicaran la participación de terceros.

La familia Huszti, en cambio, nunca aceptó esa conclusión. El padre de las mellizas, Miklos Huszti, fue contundente en declaraciones a medios húngaros: “Estoy seguro de que mis hijas no se suicidaron”, afirmó.

El hombre sostuvo que las jóvenes no atravesaban problemas económicos ni emocionales, que estaban ahorrando para comprar una propiedad y que mantenían contacto frecuente con sus hermanos. Además, puso en duda el mensaje enviado a la casera y deslizó la posibilidad de que alguien las haya engañado o atraído hasta el muelle.

Un sendero peligroso y una salida inexplicable

Vecinos y residentes de Aberdeen también aportaron elementos que alimentaron el misterio. El sendero junto al río Dee por el que caminaron las hermanas no conduce a ningún lugar abierto durante la madrugada y atraviesa una zona con instalaciones industriales y garajes.

Según testimonios recogidos por la prensa local, se trata de un trayecto empinado, sin pavimentar y con escasa iluminación, que resulta peligroso incluso durante el día. En la noche de la desaparición, el camino estaba cubierto de hielo.

Para los allegados, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué dos mujeres adultas, prudentes y unidas, se internaron allí en plena madrugada y con temperaturas extremas?

El golpe económico y la decisión más dolorosa

A la tragedia se sumó un obstáculo inesperado: la imposibilidad de repatriar los cuerpos. El hermano de las mellizas, József Huszti, explicó que el traslado de ambos féretros desde Escocia hasta Hungría tenía un costo aproximado de 60.000 dólares, una cifra inalcanzable para la familia.

Ante esa realidad, los Huszti se vieron obligados a tomar una decisión devastadora: cremar los cuerpos en el Reino Unido. Tras completar los trámites, regresaron al departamento de Aberdeen para retirar las pertenencias de las hermanas y preparar el viaje.

La única alternativa viable fue transportar las urnas con las cenizas en una mochila durante el regreso a Hungría. “No teníamos suficiente dinero para traerlas a casa en ataúdes”, relató József en entrevistas posteriores.

A un año del hecho, el dolor sigue intacto. “Queremos saber qué pasó”, insistió József desde Budapest. Aunque reconoce que quizás no haya respuestas inmediatas, mantiene la esperanza de que la investigación haya sido exhaustiva y de que, con el tiempo, la verdad salga a la luz.

La cronología completa del caso Huszti

31 de diciembre: su hermana Edit habló con ambas en la víspera de Año Nuevo.

4 de enero: József conversó con las mellizas por teléfono.

6 de enero: cámaras las captan con mochilas cerca del río Dee por la tarde.

7 de enero (2.12): son vistas cruzando el Puente Victoria.

8 de enero: la casera alerta a la policía y comienzan las búsquedas.

17 de enero: se difunden nuevas imágenes de CCTV.

27 de enero: finalizan los rastrillajes activos.

31 de enero: aparecen los dos cuerpos en el río Dee.

Entre la conclusión oficial y las dudas de la familia, el caso de las mellizas Huszti permanece envuelto en interrogantes. La historia aún resuena en Aberdeen y en Hungría, marcada por una búsqueda sin respuestas y un final tan trágico como inexplicable.