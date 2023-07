Se enteró de que detuvieron al taxista acusado de violarla y así reaccionó: "Estoy..."

"Cuando lo vi, pensé 'a mí me pasaron los años, pero él también'. Estoy esperando a verlo en un tribunal hace ocho años. No necesito tenerlo cara a cara, estoy embarazada de seis meses y me da fiaca tener que poner pausa a mi vida con esto, pero sí estoy preparada para que suceda porque es lo que tendría que haber pasado en un principio", detalló.

Qué más dijo Manuela, la sobreviviente al ataque del taxista Franklin Escobar Ayllón

"Se puede cerrar. Hay que estar entrenada y hacer un trabajo muy grande. Se puede hacer si el estado te acompaña, no fue mi caso, pero yo tuve una gran red de contención (...) es una decisión que una tiene que tomar dejar de ser una víctima, salir de ese estigma", dijo ante la pregunta de si se puede sanar este tipo de ataques.

"Ahora se termina un ciclo, que no tiene que ver con el tipo que me violó, sino con la Justicia, que era el encono que a mí me quedaba. Cuando uno habla de acceso a la Justicia pareciera que se agota cuando una va a hacer una declaración y se tome la denuncia", agregó.

En este sentido, dijo que "acceder a la justicia" es que "puedas tener cara a cara al tipo que te violó y responda ante la Justicia. Estuve yo ocho años respondiendo a la Justicia como si hubiera sido yo la que hizo algo mal".

Además, se refirió al proceso judicial que tuvo pasar tras sufrir el abuso y opinó sobre la Justicia. "Lamentablemente todavía hay altos mandos que son dinosaurios, que hasta que no se mueran o no cambiemos el sistema judicial, vamos a seguir lidiando con los jueces que absuelven a los asesinos de Lucía Pérez", aseveró a modo de ejemplo.

Tras 8 años de búsqueda, Tito Franklin Escobar Ayllón, el taxista que estaba prófugo desde 2015 como acusado de violar a una pasajera en el barrio porteño de Colegiales, fue extraditado esta madrugada a la Argentina desde Bolivia, donde fue detenido en el departamento de La Paz, y quedó a disposición de la justicia para ser indagado en las próximas horas, informaron fuentes policiales.

Escobar Ayllón arribó cerca de las 3 de la madrugada al aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza procedente de Bolivia, donde ayer por la tarde fue detenido en inmediaciones del Mercado de Ciudad Satélite, situado en dicha zona de la provincia de Pedro Domingo Murillo, del departamento de La Paz, por agentes del Centro de Investigación Policial de Bolivia.

El hombre llegó junto a efectivos del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado y de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) y quedó alojado en la Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que está ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano, según consignó la agencia Télam.

Qué se sabe sobre el caso de violación que involucra al taxista Franklin Escobar Ayllón

El hecho ocurrió el domingo 19 de abril de 2015 durante la madrugada, cuando la joven salió de un bar de Colegiales y como una amiga suya se había quedado con sus pertenencias, caminaba llorando hacia la parada de un colectivo.

De acuerdo a su relato, en esas circunstancias fue abordada en la esquina de Avenida Federico Lacroze y Olleros por un taxista que le ofreció llevarla hasta su casa.

A las pocas cuadras, Manuela se quedó dormida y se despertó cuando el hombre ya abusaba de ella