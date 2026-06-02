Tatiluna quedó eliminada de Gran Hermano y la tensión con Andrea del Boca volvió a quedar expuesta

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Cómo fue el cruce entre Andrea del Boca y Tatiluna en Gran Hermano

El vivo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se transformó en un verdadero campo de batalla cuando Tatiluna decidió comer unas galletitas sin TACC que estaban reservadas para Andrea del Boca y Nenu López. La actriz aprovechó la conexión con Santiago del Moro para hacer un descargo cargado de bronca y remarcar la importancia de cuidar la salud dentro del reality.

“No, todo tranquilo, no”, arrancó Andrea cuando el conductor ingresó virtualmente y preguntó cómo estaban los jugadores. Luego agradeció el respaldo del programa: “Quiero decirte que primero agradezco a Gran Hermano por la contención que siempre nos da y a la producción también con respecto a la salud”.

Con firmeza, la actriz explicó: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca. Tanto Nenu como yo tenemos una condición, una enfermedad, o como quieran llamarle, pero que no podemos comer gluten porque nos hace mal y esto lo sabe la producción, lo dijimos y así fue aceptado para que entráramos. Yo sé que es un programa de adaptación, y obviamente uno sabe dónde se mete, pero hay temas con los que no se jode. Con la salud no se jode. Hoy la situación que pasó es que nosotros tenemos un canasto que toda la casa sabía que en ese canasto, no es que separamos las cosas porque somos avaras, simplemente porque no podemos contaminarlo con gluten. Tiene que ser sin TACC”.

Andrea relató lo ocurrido: “Hoy hubo un episodio donde Tatiluna agarró un paquete de galletitas sin gluten, de celíacos, de arroz. No solamente ella comió, sino que también se lo convidó a Luana”.

Del Moro quiso saber si había sido intencional: “¿Pero fue algo adrede? ¿Pensás, Andrea, que fue algo a propósito?”. La actriz respondió: “Sí, porque cuando le preguntamos a Tatiluna, dijo que sí, que esto era de todos y que a ella le chupaba un huevo. Y cuando fuimos a decirle por qué decía una cosa así, porque en realidad sí, la casa es de todos, pero esto es una condición de una enfermedad. Y cuando le dije: ‘Ojalá que nunca te pase’, me dijo que yo era una resentida. O sea, si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado. Y esto también quiero que sea un mensaje para la gente en general: con la salud no se jode”, expresó al borde del llanto.

Tatiluna también tuvo su espacio para dar su versión: “Lo primero que pasó fue que todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas, así con estas palabras. Entonces, cuando dije: ‘No me comí medio paquete de galletas, me comí dos galletas’ todo el mundo empezó a gritar”. La participante explicó su reacción: “Cuando vienen 23 personas a increparte y a gritarte, exploté realmente. ¿Pero por qué exploté? Porque me sentí enojada que piensen que yo o cualquiera de los que estamos acá puede tener la intención de dañar, de hacerle ese daño a otra persona”.

Andrea la interpeló directamente: “Lo dijiste vos, dijiste que te chupaba un huevo”. A lo que Tatiluna respondió: “Jamás haría un daño ni juego con una situación así. Hoy había tenido un día malísimo. Dije: ‘Me voy a tomar un té’, abrí ese cajón y como sabía que acá todo el mundo esconde cosas, Cinzia en ese cajón escondió café ayer que yo lo agarré y lo puse en el uso común. Estaba realmente desatenta a qué era lo de quién. Entonces, estaba completamente abierto el paquete. Yo no lo abrí. Estaba abierto el cajón, abierto el paquete, abierto todo. Agarré dos y me senté. Cuando la mordí, me di cuenta de que no tenía sal y justo Luana me pregunta: ‘¿Qué estás comiendo?’”.

La tensión subió cuando Nenu lanzó: “Mentí bien”. Tatiluna insistió: “Te puedo asegurar que no fue intencional y si la producción cree que yo lo hice a propósito, estoy dispuesta a acatar las consecuencias como es de esperar. Obviamente, yo no haría un juego con algo así”.

Nenu, sin embargo, fue categórica: “Me parece que errores comete todo el mundo. Eso lo sabemos todos. Lo que me parece feo es que le dimos la oportunidad de hablar y pedir perdón fuera del vivo y ahora, cuando estás vos, obviamente quiere dar pena y decir que no sabía, pero cuando le dimos la posibilidad de hablar, están en los clips, empezó a decir: ‘Nadie se muere por comerse unas galletitas’ y se va caminando enojada”.

La discusión se extendió hasta que Del Moro cerró con una reflexión: “Chicos, yo les digo una cosa, que de acá afuera se ve absolutamente todo y cada uno sabrá con las herramientas que juega su juego”.