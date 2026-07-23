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El momento incómodo de Luana y Fabio en Gran Hermano: confesión, sorpresa y un beso impensado

Luana se sinceró con Fabio en Gran Hermano durante una actividad, pero la historia de amor no tuvo el final esperado: él reaccionó de una manera inesperada.

23 jul 2026, 19:06
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El momento incómodo de Luana y Fabio en Gran Hermano: confesión, sorpresa y un beso impensado

Fabio Agostini, ganador de La Casa de los Famosos (Telemundo), atraviesa su segunda experiencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, antes de su ingreso, muchos imaginaban que su regreso podía servir para retomar la historia que había iniciado con Luana meses atrás.

Sin embargo, la dinámica dentro de la casa tomó otro rumbo. A diferencia de su primera participación, el español ingresó con una actitud diferente y rápidamente quedó sorprendido por Juliana Tini Díaz, con quien sintió una conexión inmediata. La química entre ambos fue creciendo con el correr de los días y terminó en un acercamiento que incluyó un beso.

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Luana decidió jugar sus cartas y no dudó en mostrar que quería tener una nueva oportunidad con Fabio. Durante una actividad dentro de la casa, la participante se sinceró y dejó expuestas sus intenciones, pero la reacción del español fue completamente distinta a la esperada: con pocas palabras, Fabio frenó cualquier posibilidad y terminó rompiéndole el corazón.

"Fabio, no te voy a mentir, me quedé con ganas de darte un beso", confesó Luana frente a todos sus compañeros, dejando expuesto el interés que todavía mantenía por el español. "Lo sé", respondió él con tranquilidad.

La reacción de la casa no tardó en llegar: al instante, los participantes comenzaron a entonar el clásico "beso, beso, beso", alentando un acercamiento entre ambos. Fabio hizo algunos pasos en tono de juego y fue directo hacia ella, pero la sorpresa fue mayúscula: el beso terminó siendo para Tini.

La escena generó una mezcla de risas y sorpresa entre los presentes. Luana, lejos de tomárselo con enojo, terminó aplaudiendo la situación, aunque dejó entrever que Agostini todavía guardaba cierto resentimiento después de que ella había elegido a Zunino durante su primera etapa en la casa.

El día que Fabio besó a Luana en Gran Hermano

El 16 de abril, durante la primera participación de Fabio Agostini en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se vivió uno de los momentos que marcó el vínculo entre el español y Luana Fernández dentro de la casa. En medio de la prueba semanal por el presupuesto, el participante sorprendió a todos al acercarse a la modelo y darle un beso, mientras Franco Zunino se encontraba a pocos metros.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusiones entre los jugadores, ya que desde su ingreso Fabio había despertado el interés de Luana. Aunque el beso fue en la comisura de los labios, el gesto alcanzó para encender la tensión del triángulo que se había formado entre ambos y Zunino.

El momento incluso provocó la reacción de Emanuel Di Gioia, quien al ver la situación lanzó: “¡Pero comele la boca!”. Con el correr de los días, la llegada de Fabio volvió a modificar la dinámica dentro de la casa y reavivó una historia que ahora parece haber tomado otro rumbo.

Hoy, ese vínculo que en aquel momento parecía tener todo para avanzar quedó en el pasado. Con el regreso de Fabio a la casa y su acercamiento a Juliana Tini Díaz, la historia con Luana tomó un rumbo inesperado y aquella química que había despertado meses atrás parece haber quedado atrás.

     

 

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