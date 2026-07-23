El momento incómodo de Luana y Fabio en Gran Hermano: confesión, sorpresa y un beso impensado

La reacción de la casa no tardó en llegar: al instante, los participantes comenzaron a entonar el clásico "beso, beso, beso", alentando un acercamiento entre ambos. Fabio hizo algunos pasos en tono de juego y fue directo hacia ella, pero la sorpresa fue mayúscula: el beso terminó siendo para Tini.

La escena generó una mezcla de risas y sorpresa entre los presentes. Luana, lejos de tomárselo con enojo, terminó aplaudiendo la situación, aunque dejó entrever que Agostini todavía guardaba cierto resentimiento después de que ella había elegido a Zunino durante su primera etapa en la casa.

El día que Fabio besó a Luana en Gran Hermano

El 16 de abril, durante la primera participación de Fabio Agostini en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se vivió uno de los momentos que marcó el vínculo entre el español y Luana Fernández dentro de la casa. En medio de la prueba semanal por el presupuesto, el participante sorprendió a todos al acercarse a la modelo y darle un beso, mientras Franco Zunino se encontraba a pocos metros.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusiones entre los jugadores, ya que desde su ingreso Fabio había despertado el interés de Luana. Aunque el beso fue en la comisura de los labios, el gesto alcanzó para encender la tensión del triángulo que se había formado entre ambos y Zunino.

El momento incluso provocó la reacción de Emanuel Di Gioia, quien al ver la situación lanzó: “¡Pero comele la boca!”. Con el correr de los días, la llegada de Fabio volvió a modificar la dinámica dentro de la casa y reavivó una historia que ahora parece haber tomado otro rumbo.

Hoy, ese vínculo que en aquel momento parecía tener todo para avanzar quedó en el pasado. Con el regreso de Fabio a la casa y su acercamiento a Juliana Tini Díaz, la historia con Luana tomó un rumbo inesperado y aquella química que había despertado meses atrás parece haber quedado atrás.