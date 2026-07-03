La fuerte carta del papá de Agostina Vega tras la polémica por la investigación: "No voy a permitir..."

"Mi hija merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad", afirmó.

Gabriel Vega, papá de Agostina: "Esto no es un juego"

El femicidio de Agostina Vega, de 14 años, conmocionó a la provincia de Córdoba. (Foto: archivo)

Uno de los pasajes más contundentes del escrito apunta al clima de confrontación que, según denunció, se generó en torno al expediente. Vega manifestó su "total respaldo" a la Dra. Fernanda Alaniz y al Dr. Gino Torreani, quienes lo representan legalmente, y lamentó que la discusión haya salido del ámbito judicial.

"Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija", sostuvo.

"Agostina merece ser recordada por quien fue"

En otro tramo de la carta, el padre de la adolescente defendió el trabajo realizado por sus abogados y aseguró que siempre protegieron la intimidad y la dignidad de Agostina.

"Actuaron siempre con profundo respeto hacia ella. Hoy continúan trabajando para preservar su memoria y para que la sociedad conozca a la verdadera Agostina: una joven llena de sueños, con una familia que la amó profundamente", expresó.

Además, remarcó que ninguna víctima debe ser definida por rumores, prejuicios o descalificaciones.

La referencia a la mamá de Agostina Vega y a su mamá

Sin brindar detalles personales, Gabriel Vega recordó que existe una realidad que ya forma parte del expediente judicial.

"Agostina se encontraba bajo el cuidado de su madre cuando ocurrieron los hechos y la persona actualmente imputada por su femicidio pertenecía a ese entorno", señaló.

El padre aclaró que no expondrá públicamente cuestiones familiares porque considera que sólo generarían más dolor.

"Tengo el alma destrozada"

Hacia el final del texto, Gabriel Vega explicó por qué decidió mantener un perfil bajo desde el asesinato de su hija. "Muchos me preguntan por qué no respondo todos los días en los medios. No es porque tenga algo que ocultar. Es porque tengo el alma destrozada", expresó.

"No voy a permitir que eI dolor se transforme en un espectáculo ni que la memoria de mi hija quede atrapada en disputas que nada aportan al esclarecimiento de los hechos", dijo.

El hombre recordó las pérdidas personales que sufrió en los últimos años y aseguró que ahora siente que también intentan quitarle la posibilidad de obtener justicia.

"Yo ya perdí a mis padres. Perdí a mi hermana. Me arrancaron a mi única hija. Y hoy siento que también intentan dejarme sin Justicia", concluyó.

Cómo fue el femicidio de Agostina Vega y qué se sabe de la investigación

El principal acusado es Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

El femicidio de Agostina Vega, de 14 años, conmocionó a la provincia de Córdoba y se convirtió en uno de los casos policiales más impactantes del año. La adolescente fue encontrada asesinada tras permanecer desaparecida, y desde entonces la investigación avanzó con múltiples detenciones e imputaciones por encubrimiento.

El principal acusado es Claudio Barrelier, quien permanece detenido e imputado por el femicidio de la menor. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

Con el avance de la causa, el fiscal Raúl Garzón incorporó nuevas pruebas que permitieron imputar también a personas del entorno del acusado por presunto encubrimiento agravado.

Entre los detenidos se encuentran Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, pareja de Barrelier. Según la investigación, habrían colaborado para ocultar información relevante y entorpecer el esclarecimiento del crimen.

Durante las últimas semanas, la causa sumó nuevos elementos de prueba, entre ellos peritajes acústicos, análisis de mensajes de WhatsApp, registros de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y distintas pericias realizadas por Policía Judicial.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fueron las contradicciones detectadas en los testimonios de algunas personas cercanas al principal acusado, además de la incorporación de evidencia tecnológica que permitió reconstruir parte de los movimientos realizados antes y después del crimen.

La Justicia también levantó el secreto de sumario, lo que permitió a las partes acceder a la totalidad del expediente y conocer las pruebas reunidas hasta el momento.

Mientras tanto, la fiscalía continúa trabajando para determinar si existieron otras personas que participaron del hecho o colaboraron posteriormente para ocultar pruebas.