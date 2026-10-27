El Chato Prada enfrentó los rumores de un nuevo romance tras separarse de Lourdes Sánchez: "Mi amor..."

La palabra en exclusivo del Chato Prada

En diálogo con PrimiciasYa.com, El Chato Prada negó la información que circuló sobre su vida sentimental, luego de que en Puro Show aseguraran que estaría comenzando una relación.

Sin embargo, consultado por este medio, Prada desmintió esa información y negó el romance que le atribuyeron en el programa: "Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa", aseguró. Y luego remarcó: "Con Lourdes estamos separados y mi amor sigue intacto a ella".

Durante el intercambio televisivo también surgieron especulaciones que vincularon esa presunta relación con la actitud del productor frente a la vida sentimental de Lourdes Sánchez. Esas interpretaciones fueron planteadas por las panelistas, sin que se aportaran elementos que las confirmaran.

Frente a las versiones, el Chato dio su respuesta a PrimiciasYa.com y rechazó la información sobre una supuesta nueva pareja.