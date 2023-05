sebastian-villa.webp En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Sebastián Villa y su ex Daniela Cortés en el barrio privado Saint Thomas, de Canning. (Foto: Télam)

El delantero de Boca Juniors está imputado por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés.

En su alegato, el fiscal de juicio, Sergio Anauati, solicitó que el futbolista sea condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional.

Según el Código Penal, el delito de lesiones leves calificadas prevé entre 6 meses y 2 años de prisión y el de amenazas coactivas de 2 a 4 años, por lo que el fiscal se inclinó por una pena intermedia.

En tanto, el abogado defensor Martín Apolo reclamó la absolución de Villa al asegurar que la denuncia en su contra es "falsa".

Luego de sus últimas palabras, la jueza cuenta con tres días hábiles para dar a conocer el veredicto, indicaron voceros judiciales.

Qué dijo Sebastián Villa durante el juicio

villajuicio.jpg Sebastián Villa dirá sus últimas palabras antes del veredicto en el juicio por violencia de género. (Foto: Télam)

En las declaraciones que fueron parte del juicio, Sebastián Villa intentó despegarse de las agresiones.

"El hecho que se me imputa, yo no lo cometí", sostuvo, a la par en que intentó ponerse como víctima:"Fue muy duro, me gritan cosas en la cancha, es muy difícil para mí. Yo confío en Dios. Yo soy una persona inocente. Nunca le haría daño a ninguna persona".

Sebastián Villa: los hechos de violencia por los que se lo investiga

En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Sebastián Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.