"Show mediático": el abogado de Máximo Thomsen estalló por la última decisión de la Justicia

El letrado insistió en que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación, lo que consideró una muestra de la “poca seriedad” con la que se maneja la causa.

“Lo único que le interesa a la Justicia es convertir a Máximo y a sus consortes de la causa en unos mártires para poner una vidriera”, afirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Consultado sobre si tomará medidas para exigir la notificación formal del fallo, señaló: “No tengo nada que solicitar, ellos tienen la obligación de notificarme, sumado a que tampoco sé a quién pedírselo, si al Tribunal Oral, a la Corte o a Casación”.

Máximo Thomsen

En este sentido, argumentó que no puede ir “golpeando puertas” en búsqueda de una notificación y que, hasta que esta no ocurra, la decisión de la Corte no tiene efectos sobre su defendido ni activa los plazos para recurrir.

Además, el abogado consideró que esta falta de comunicación oficial representa una “falta total de respeto” y que, de no ser un “abogado de renombre”, la falta de información podría afectar la relación con su cliente. “El cliente lo primero que hace es pensar mal de vos, que sos un irresponsable”, sostuvo.

Según explicó Oneto, el recurso rechazado por la Corte Suprema buscaba la recusación de los jueces de la Cámara Penal de Dolores que intervinieron en el caso, y que este planteo había sido presentado antes del juicio pero se dilató hasta ahora.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de los padres de la víctima, confirmó que el máximo tribunal desestimó el pedido por considerarlo inadmisible.

Los dichos de Oneto se dan luego de que los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaran un pedido de recusación al considerarlo "inadmisible". Con esta decisión, se ratifica la intervención de los jueces en los futuros fallos del caso.

El recurso fue presentado por la defensa de los condenados, quienes en un primer momento estuvieron representados por el abogado Hugo Tomei. Sin embargo, actualmente Máximo Thomsen cuenta con la representación de Oneto, mientras que Matías Benicelli es defendido por Carlos Attias.

rugbiers.jpg

Los rugbiers habían recurrido a la Cámara de Casación Penal con el objetivo de que los integrantes de la Sala II de Apelaciones fueran removidos y no pudieran intervenir en los próximos fallos.

Tras la negativa de Casación, la defensa llevó el pedido ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, que también lo rechazó. Ahora, con la negativa de la Corte Suprema de la Nación, el intento de recusación queda definitivamente descartado.