El insólito y único pedido que hizo Máximo Thomsen para dar la primera entrevista en Telenoche

En este sentido, Ángel de Brito contó en LAM, América TV, la interna de cómo se gestó esa impactante entrevista y contó que único curioso pedido hizo Máximo Thomsen a cambio de brindar su testimonio en público.

Embed

"Por lo general, algunos piden plata, cigarrillos, ropa y otras cosas materiales. La gente de DDM contó que Nahir Galarza aceptó la nota con Mariana Fabbiani a cambio de ropa de Kosiuko. Dijeron que les pidió un vestuario particular de color rosa pero en este caso, no quisieron nada", reveló el conductor.

"Me llamó la atención. Me cuentan que hubo muchas conversaciones antes de la nota, horas y horas de charla con el abogado, con el padre de Thomsen y no aceptaron nada", continuó.

Y comentó qué particular pedido hizo el ex rugbier para acceder a la entrevista: "Recién el día previo a la grabación, la producción insistió, le ofrecieron cigarrillos o ropa y ahí entonces dijo que quería medialunas. Que hacía mucho que no las comía y si le podían llevar 18 para repartir con sus 18 compañeros de pabellón".

"Les llevaron 5 docenas para que tuvieran. Después me comentaron que al padre ya le habían ofrecido de una conocida app de series, una suma de dinero para contar la historia de Máximo pero que dijeron que no", cerró Ángel de Brito.

Máximo Thomsen confesó con quién comparte celda en la cárcel Máximo Thomsen confesó con quién comparte celda en la cárcel. (Foto: captura)

Cinthia Fernández estalló de bronca tras escuchar el testimonio de Máximo Thomsen

Máximo Thomsen habló por primera vez en una entrevista con Telenoche a cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, por el que fue condenado a prisión perpetua en la Alcaldía de Melchor Romero.

Lo cierto es que la entrevista causó opiniones encontradas en los televidentes y muchos repudiaron las declaraciones del acusado al dar su versión de lo que ocurrió aquella noche del 2020.

Algunas de las frases que más resonaron luego de conocerse su testimonio fueron: "Fernando pegó", "Nunca pensé que podía matar a alguien", "No me siento un asesino".

En medio del revuelo, Cinthia Fernández fue unas de las famosas más contundentes y a través de su cuenta de X expresó: "¡Cagón! Basura! Sos el mismo que dijo en un msj de WhatsApp: CADUCO”.

"Después sin ningún tipo de problema te clavaste una hamburguesa y te cagaste de risa. Pudrite en la cárcel y que te la hagan parir, tanto que no tengas más ganas de vivir #justiciaxfernando", completó.