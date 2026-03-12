Caso Agostina Páez: cuántos años de prisión pide la fiscalía y qué estrategia planea para que la condena sea más severa
El caso de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial en Brasil, sumó un capítulo dramático en las últimas horas ante la proximidad del juicio oral, que se realizará el próximo 24 de marzo. La fiscalía de ese país solicitó una pena de hasta 15 años de prisión bajo la figura jurídica de concurso material.
Desde el consulado argentino en Río de Janeiro, en diálogo con A24, su nueva abogada defensora, Carla Junqueira, explicó: "La fiscalía lo que pide es lo que se llama concurso material, que es la sumatoria de tres penas de tres delitos distintos de racismo hacia tres víctimas distintas en tres momentos distintos". En ese marco, la letrada sostuvo que la acusación resulta "desproporcionada".
La defensa argumenta que "no existieron tres hechos independientes", sino una "única reacción emocional o un equívoco ocurrido en un lapso de tiempo continuo". Bajo esta premisa, Junqueira desestima la posibilidad de la sumatoria de penas, que elevaría la condena a más de una década.
En caso de que Páez resulte declarada culpable por un solo hecho, la pena mínima en Brasil es de 2 años. La abogada destaca que la joven no posee antecedentes penales, mostró arrepentimiento público a través de un video y actualmente estudia el tema, factores que funcionarían como atenuantes.
Sin recursos económicos y con el peso de la mirada brasileña
Fuera de lo legal, la preocupación inmediata es la situación financiera de la acusada. Páez tiene prohibido salir de Brasil y su defensa busca revocar las medidas cautelares porque entiende que "ya no son necesarias" después de dos meses de ocurrido el incidente en un boliche.
"Ella no tiene más condiciones financieras para mantenerse en Río de Janeiro y no hay por qué no volver a Argentina", sostuvo Junqueira, al señalar que otros extranjeros que afrontaron diversas causas judiciales pudieron completar sus procesos desde sus países.
Mientras el proceso judicial avanza en la fase de instrucción probatoria, la defensa también libra una batalla comunicacional. Junqueira admitió que "la narrativa de la prensa brasileña es muy negativa" hacia Páez.
Por este motivo, se evalúa la posibilidad de que la joven de 29 años brinde su versión directamente a los medios locales.