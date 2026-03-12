Caso Agostina Páez: cuántos años de prisión pide la fiscalía y qué estrategia planea para que la condena sea más severa

Sin recursos económicos y con el peso de la mirada brasileña

agostina-paez

Fuera de lo legal, la preocupación inmediata es la situación financiera de la acusada. Páez tiene prohibido salir de Brasil y su defensa busca revocar las medidas cautelares porque entiende que "ya no son necesarias" después de dos meses de ocurrido el incidente en un boliche.

"Ella no tiene más condiciones financieras para mantenerse en Río de Janeiro y no hay por qué no volver a Argentina", sostuvo Junqueira, al señalar que otros extranjeros que afrontaron diversas causas judiciales pudieron completar sus procesos desde sus países.

Mientras el proceso judicial avanza en la fase de instrucción probatoria, la defensa también libra una batalla comunicacional. Junqueira admitió que "la narrativa de la prensa brasileña es muy negativa" hacia Páez.

Por este motivo, se evalúa la posibilidad de que la joven de 29 años brinde su versión directamente a los medios locales.