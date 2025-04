"Sos gay, te haría carne picada": el video de la brutal amenaza de un automovilista borracho a un agente

"Sos gay, te mataría", lanzó el hombre en cuestión, a quien finalmente le retuvieron la licencia de conducir.

Embed

Lejos de mostrarse arrepentido o cooperativo, el automovilista reaccionó con furia: "No me rompas el ort... porque no tengo plata. Soy jubilado. Dejá el auto ahí, me voy a mi casa".

"No me gusta tu actitud, primero, porque sos gay", le contestó al agente mientras abría la pipeta. Tras lanzar un grito, agregó: "Te mataría".

La tensión escaló cuando el hombre tuvo dificultades para colocar la pipeta en el alcoholímetro. Mientras los agentes intentaban explicarle cómo debía hacerlo, continuó con sus polémicas declaraciones. “No te contrataría si fuera el intendente porque sos gay. Te vas a morir de hambre”, lanzó. Acto seguido, agregó: “Te aclaro que soy católico apostólico romano”.

“Sé que sos gay por cómo me hablás, puto. Ahora me querés romper el ort... Dale, rompémelo”, continuó el agresor, elevando aún más el nivel de violencia verbal.

"Si estuviera la ley del hombre, sabés cómo te achuro, ¿no? Te hago carne picada y fatay", finalizó, alzando la voz.

Borracho al volante: qué dijeron desde la municipalidad de La Plata

Desde la Municipalidad de La Plata confirmaron que el conductor fue demorado y su vehículo quedó retenido, de acuerdo al protocolo vigente. Además, repudiaron el hecho y señalaron que las agresiones hacia el personal de Tránsito no son excepcionales. “Nuestros agentes son constantemente expuestos a situaciones de violencia y falta de respeto durante los controles”, remarcaron.