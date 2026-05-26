Excelente noticia de ANSES: desde junio, el Gobierno pagará un bono de $ 367.000

Qué es la Prestación por Desempleo y a quién está dirigida

La Prestación por Desempleo es una herramienta prevista para acompañar a los trabajadores registrados que hayan quedado sin trabajo por causas ajenas a su voluntad. Su objetivo principal es ofrecer un ingreso temporal que permita afrontar gastos esenciales mientras se desarrolla la búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

El programa alcanza a quienes desempeñaban tareas bajo relación de dependencia formal y también contempla a trabajadores vinculados a actividades específicas, como el sector de la construcción, siempre que se encuentren comprendidos dentro de los regímenes establecidos por la legislación correspondiente.

La asistencia económica está destinada exclusivamente a quienes hayan sido despedidos sin causa o se encuentren en algunas de las situaciones contempladas por la ley. Por ese motivo, ANSES exige documentación que permita acreditar fehacientemente el motivo de la desvinculación laboral.

El beneficio no solo representa una ayuda monetaria, sino que también funciona como una red de contención para las familias que ven afectada su economía luego de la pérdida del empleo principal.

El monto máximo llegará a $367.000 en junio

Uno de los aspectos más relevantes de la actualización anunciada es el incremento del valor máximo que puede percibirse a través de esta prestación.

La cifra está directamente relacionada con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), parámetro utilizado para calcular tanto los pisos como los techos de la ayuda económica.

Con la actualización prevista para junio de 2026, los valores de referencia quedarán establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $183.500.

$183.500. Monto máximo: $367.000.

Esto significa que ningún beneficiario podrá cobrar una suma inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el equivalente al 100% de dicho indicador.

No obstante, el importe definitivo dependerá de la historia laboral del solicitante. Para determinar cuánto corresponde cobrar, ANSES toma como referencia el 75% de la mejor remuneración percibida durante los seis meses previos a la pérdida del empleo.

De esta forma, cada caso es analizado individualmente, respetando siempre los límites mínimos y máximos establecidos por la normativa.

Cuánto tiempo puede cobrarse la ayuda

Otra característica destacada del programa es que la asistencia no se limita a un único pago.

Dependiendo de la cantidad de aportes realizados y del tiempo trabajado antes del despido, los beneficiarios pueden acceder a la prestación durante distintos períodos.

En términos generales, ANSES contempla pagos que pueden extenderse entre dos y doce meses consecutivos.

Sin embargo, existe una consideración especial para las personas de mayor edad. Los trabajadores que tengan 45 años o más al momento de solicitar el beneficio pueden acceder a una extensión del plazo de cobro, llegando en algunos casos hasta 18 meses de asistencia económica.

Este esquema busca brindar una cobertura adicional a un segmento de la población que suele enfrentar mayores dificultades para reinsertarse laboralmente luego de una desvinculación.

Requisitos para acceder al beneficio

No todos los trabajadores despedidos pueden acceder automáticamente a la prestación. La legislación establece condiciones mínimas vinculadas a la antigüedad laboral y a los aportes realizados antes de la finalización del vínculo de trabajo.

Para los empleados permanentes se exige haber registrado al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido o finalización contractual.

Por su parte, quienes se desempeñaban como trabajadores eventuales o de temporada deben acreditar una situación diferente:

Haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años.

Haber prestado servicios durante más de 90 días en el último año previo a la finalización de la relación laboral.

Además, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al cese laboral, ya que superar ese plazo puede generar inconvenientes para acceder al beneficio o afectar la fecha de inicio del cobro.

Por ello, especialistas recomiendan realizar la gestión lo antes posible una vez producida la desvinculación.

La documentación que exige ANSES

La presentación de documentación respaldatoria es uno de los pasos más importantes del proceso.

Los solicitantes deben concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y con la documentación que permita acreditar el motivo exacto por el cual finalizó la relación laboral.

Entre los documentos aceptados se encuentran:

Telegrama de despido.

Carta documento emitida por el empleador.

Comunicación de despido con firma certificada.

Resoluciones judiciales vinculadas a quiebras empresariales.

Certificaciones emitidas por síndicos concursales.

Contratos laborales vencidos en casos de no renovación.

Actas de defunción cuando el empleador era una persona física.

Telegramas de intimación y desvinculación cuando el trabajador haya rescindido el vínculo por causas justificadas.

Asimismo, quienes al momento de perder el empleo se encontraban atravesando una enfermedad o recuperándose de un accidente deberán aportar la documentación médica correspondiente que acredite su aptitud laboral.

La correcta presentación de estos documentos resulta fundamental para evitar demoras o rechazos durante el análisis de la solicitud.

Cómo realizar el trámite paso a paso

ANSES ofrece actualmente dos modalidades para gestionar la Prestación por Desempleo.

La primera alternativa consiste en realizar el procedimiento de manera digital a través de los servicios virtuales disponibles en la plataforma oficial del organismo.

Para ello es necesario contar con:

Número de CUIL.

Clave de la Seguridad Social vigente.

La documentación respaldatoria requerida en formato digital.

Una vez dentro del sistema, el solicitante debe ingresar a la sección correspondiente a Atención Virtual y seguir las instrucciones indicadas para cargar la información.

La segunda opción es efectuar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES.

En este caso es indispensable solicitar previamente un turno y presentarse el día asignado con toda la documentación exigida.

Muchos trabajadores optan por esta modalidad debido a la posibilidad de despejar dudas directamente con el personal del organismo y verificar que la documentación presentada cumpla con todos los requisitos.

Cómo se efectúa el cobro de la prestación

Una vez aprobada la solicitud, ANSES habilita el mecanismo de pago correspondiente para que el beneficiario pueda percibir la ayuda económica.

El dinero se deposita en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, creada específicamente para la acreditación de prestaciones y beneficios previsionales.

Inicialmente, el beneficiario puede retirar los fondos a través de una sucursal bancaria habilitada. Posteriormente recibe una tarjeta de débito que le permite operar normalmente mediante cajeros automáticos y otros canales bancarios.

Este sistema busca garantizar mayor seguridad en las operaciones y facilitar el acceso a los recursos económicos sin necesidad de realizar trámites presenciales cada mes.