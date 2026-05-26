Alerta violeta por niebla en el AMBA: impactantes imágenes del puente Zárate-Brazo Largo y la basílica de Luján

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias por niebla para distintos puntos del país: en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el norte y este bonaerense, Corrientes, el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.
Este fenómeno genera una escasa amplitud térmica, ya que las nubes limitan el calentamiento por acción solar. Por eso, las diferencias entre mínimas y máximas serán reducidas, algo típico de los días otoñales en la región metropolitana.
El miércoles será el día más frío
Según el pronóstico, el miércoles se profundizarán las condiciones frescas y húmedas. La temperatura mínima volverá a ubicarse en 9°C y la máxima apenas llegará a 15°C.
Además, los vientos del este y sudeste soplarán con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día. La amplitud térmica será de apenas 5°C, convirtiéndolo en el día más frío de la semana.
La niebla seguirá siendo protagonista durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación vehicular y afectar operaciones aéreas en algunos aeropuertos.
Cómo seguirá el tiempo en CABA
El jueves se espera una leve mejora, con mínima de 13°C y máxima de 17°C, sin probabilidades de lluvia. Las condiciones se mantendrán similares durante el viernes, aunque algunos modelos meteorológicos anticipan un leve repunte térmico hacia el cierre de la semana.
Para el sábado y el domingo se prevén jornadas parcialmente nubladas, mañanas frescas y tardes algo más templadas, con máximas cercanas a los 18°C y sin precipitaciones en el AMBA.
Mientras tanto, las lluvias más importantes de la semana quedarían concentradas sobre el norte del país, especialmente en sectores de Formosa, Chaco y Misiones, donde persistirá una mayor circulación de humedad.