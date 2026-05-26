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Alerta violeta por niebla en el AMBA: impactantes imágenes del puente Zárate-Brazo Largo y la basílica de Luján

El AMBA tendrá jornadas con poca amplitud térmica, nubosidad persistente y complicaciones para circular durante las mañanas. Qué dice el pronóstico para los próximos días.

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Advertencia violeta por niebla en el AMBA: las impactantes imágenes del puente Zárate-Brazo Largo y la basílica de Luján

Advertencia violeta por niebla en el AMBA: las impactantes imágenes del puente Zárate-Brazo Largo y la basílica de Luján

Después del fin de semana largo por el 25 de Mayo, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense arrancaron una semana marcada por bancos de niebla que generan una reducción en la visibilidad y afectan especialmente a los principales aeropuertos del país.

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Durante las primeras horas de la mañana se registraron cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que varias aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus servicios antes de trasladarse a las terminales.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias por niebla para distintos puntos del país: en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el norte y este bonaerense, Corrientes, el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

Este fenómeno genera una escasa amplitud térmica, ya que las nubes limitan el calentamiento por acción solar. Por eso, las diferencias entre mínimas y máximas serán reducidas, algo típico de los días otoñales en la región metropolitana.

El miércoles será el día más frío

basilica lujan

Según el pronóstico, el miércoles se profundizarán las condiciones frescas y húmedas. La temperatura mínima volverá a ubicarse en 9°C y la máxima apenas llegará a 15°C.

Además, los vientos del este y sudeste soplarán con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día. La amplitud térmica será de apenas 5°C, convirtiéndolo en el día más frío de la semana.

alerta violeta

La niebla seguirá siendo protagonista durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación vehicular y afectar operaciones aéreas en algunos aeropuertos.

Cómo seguirá el tiempo en CABA

pronostico extendido

El jueves se espera una leve mejora, con mínima de 13°C y máxima de 17°C, sin probabilidades de lluvia. Las condiciones se mantendrán similares durante el viernes, aunque algunos modelos meteorológicos anticipan un leve repunte térmico hacia el cierre de la semana.

Para el sábado y el domingo se prevén jornadas parcialmente nubladas, mañanas frescas y tardes algo más templadas, con máximas cercanas a los 18°C y sin precipitaciones en el AMBA.

Mientras tanto, las lluvias más importantes de la semana quedarían concentradas sobre el norte del país, especialmente en sectores de Formosa, Chaco y Misiones, donde persistirá una mayor circulación de humedad.

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