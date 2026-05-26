La frase más filosa de Moria Casán sobre el padre de Mauro Icardi que desató polémica

Sin embargo, la conductora no se detuvo ahí y también apuntó directamente contra Wanda Nara por el vínculo que todavía mantiene con la familia del futbolista en medio de la escandalosa separación que ambos atraviesan desde hace ya casi dos años.

Con su característico tono irónico, la diva hizo referencia al contraste entre el perfil glamoroso de la empresaria y la reunión familiar en Rosario. “Me encanta Wanda, que se fue de la Louis Vuitton al locro con la familia… No suelta. No hay manera de que suelte la señora. Está en la casa de los exsuegros”, lanzó al aire, dejando en claro su mirada sobre la situación.

Moria Casán y Juan Icardi - captura La mañana con Moria

Lo cierto es que en medio del feriado patrio, Wanda Nara viajó junto a sus hijas a Rosario para compartir la celebración con la familia de Mauro Icardi. Durante la jornada, participó activamente en la preparación de una gran olla de locro junto a Juan Carlos Icardi, en una postal que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y programas de espectáculos.

Según detalló Nazarena Di Serio en el ciclo conducido por Moria Casán, el padre del delantero del Galatasaray habría vendido las porciones del tradicional plato argentino a 12 mil pesos cada una durante la jornada del 25 de Mayo.

Wanda Nara y sus hijas en Rosario en la casa de los Icardi el 25-5-2026

Cuál es el polémico mensaje que Moria Casán descubrió detrás del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón

El viaje de Mauro Icardi y la China Suárez por Japón sigue dando tela para cortar y una de las actividades que realizaron en Tokio días pasados terminó convirtiéndose en tema de debate en el programa de Moria Casán. Mientras la pareja continúa compartiendo parte de su estadía en el país asiático, en La mañana con Moria (El Trece) analizaron imágenes inéditas de una salida que no pasó desapercibida.

La actriz, que desde hace tiempo manifestaba su deseo de conocer Japón, disfruta junto al futbolista de distintos recorridos turísticos por la capital japonesa. Sin embargo, hubo una visita en particular que generó sorpresa entre los integrantes del ciclo televisivo.

Fue Gustavo Méndez quien contó al aire que ambos decidieron visitar un conocido “café de cerditos”, un espacio temático muy popular en Tokio donde los clientes pueden interactuar con pequeños cerdos mientras consumen bebidas o pasan un momento de relax.

“Van para acariciarlos”, comentó el periodista mientras mostraban en pantalla imágenes de la llegada de la pareja al lugar. Luego, sumó un detalle sobre el establecimiento: “Este es un café que se llama Mi Pig”.

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El nombre del sitio despertó inmediatamente la reacción de Moria Casán, quien relacionó el paseo con la guerra mediática que desde hace meses rodea a Wanda Nara, ex pareja del delantero. Sin filtro, la conductora lanzó una interpretación cargada de ironía.

“Ese se llama Mi Pig. Pig en inglés es cerdo”, expresó La One frente a sus compañeros. Y enseguida profundizó con una teoría que sorprendió al panel: “Para mí eso tiene una connotación, acabo de darme cuenta. Para que la gente se entere, a la ex Icardi le dicen en todas las redes ‘bad pig’. Justo van a un museo de cerdo”.

Lejos de quedarse ahí, Moria insistió con que la elección del lugar no habría sido casual. Desde el estudio también se sumaron comentarios sobre lo particular del paseo y algunos panelistas se mostraron desconcertados por la propuesta. “¿Con qué necesidad vas a ir a ver a cerditos en un edificio?”, plantearon durante el debate televisivo.

Cuando le preguntaron directamente si creía que detrás de la salida existía una indirecta para Wanda Nara, la conductora fue contundente y respondió sin rodeos: “Obvio”.

Más adelante, Guillermo Capuya aportó otra visión y explicó que en Tokio existen distintos cafés temáticos de animales, muchos de ellos pensados para acompañar a personas que atraviesan situaciones de soledad. Según detalló, hay espacios similares dedicados a perros, gatos y otras especies.

Mauro Icardi y China Suárez en Mi Pig en Tokio

En medio de la charla, Gustavo Méndez agregó además una referencia vinculada a las tradiciones japonesas. “La cultura milenaria de Japón tiene algo que ver con el tema del cerdo y la fertilidad”, sostuvo.

Por último, el periodista recordó una reciente declaración de la actriz sobre la maternidad y sus sueños personales. “¡Ojo! La China dijo que por ahora no quería ser mamá pero sí era el sueño de ella conocer Japón...”, señaló.

Fue entonces cuando Moria Casán cerró el tema fiel a su estilo irónico y lanzó una última frase sobre el vínculo entre la actriz y el futbolista: “Y se lo cumplió Aladín. Icardi le cumple todos los sueños, ella le frota la lámpara y van por todo el mundo”.