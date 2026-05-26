Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde el 1 de junio

Qué televisores dejarán de ser compatibles con Netflix

El recorte de compatibilidad afectará principalmente a televisores inteligentes fabricados antes de 2015. Se trata de modelos que hace años dejaron de recibir actualizaciones oficiales por parte de sus fabricantes y que ya no cuentan con los estándares mínimos de seguridad exigidos por la plataforma.

En el caso de Apple, la incompatibilidad alcanzará a:

Apple TV de primera generación.

Apple TV de segunda generación.

Apple TV de tercera generación.

Estos equipos quedarán fuera del ecosistema de actualizaciones necesarias para ejecutar correctamente la aplicación.

Los modelos de LG que quedarán fuera

La firma surcoreana también tendrá equipos afectados dentro de sus líneas más antiguas. Netflix informó que perderán soporte los siguientes modelos:

Serie Infinia LX9500.

Serie Nano LED LM9600.

Ambas gamas fueron muy populares durante la primera etapa de expansión de los Smart TV, aunque actualmente sus sistemas operativos ya no soportan nuevas funciones.

Panasonic también tendrá televisores excluidos

La lista oficial incluye algunos de los televisores más vendidos de Panasonic en la década pasada. Entre ellos aparecen:

Panasonic AX900.

Panasonic VT50.

Panasonic VIERA TC-P50VT25.

Otros equipos de prestaciones similares.

Según explicaron especialistas del sector tecnológico, muchos de estos dispositivos ya operan con arquitecturas incompatibles con las nuevas herramientas de cifrado y reproducción multimedia.

Chau Netflix

Sony perderá soporte en varias líneas Bravia

Otro de los fabricantes afectados será Sony. La empresa japonesa verá cómo varias de sus gamas clásicas dejarán de funcionar con la plataforma de streaming.

Los modelos incluidos pertenecen a:

Línea Bravia KDL.

Línea Bravia XBR.

Línea Bravia W95.

La incompatibilidad abarcará especialmente a las versiones lanzadas antes de 2015.

El cambio de Netflix también afectará a los celulares

La actualización técnica de Netflix no impactará solamente en los televisores. Los teléfonos móviles antiguos también quedarán fuera del soporte oficial si no pueden actualizar sus sistemas operativos.

La plataforma confirmó que dejará de funcionar correctamente en dispositivos que no logren migrar a:

iOS 18.0 en iPhone.

Android 9.0 en celulares Android.

Esto significa que muchos modelos históricos ya no podrán acceder a las nuevas versiones de la aplicación.

CHAU NETFLIX DEJA DE FUNCIONAR EN ESTOS CELULARES

Los iPhone que se quedarán sin Netflix

Dentro del ecosistema Apple, la medida afectará a varios equipos muy utilizados hasta hace pocos años.

Los modelos confirmados son:

iPhone X.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE de primera generación.

Todos los modelos anteriores.

Estos dispositivos ya no cuentan con capacidad para ejecutar las nuevas actualizaciones exigidas por la plataforma.

Los celulares Android que perderán compatibilidad

En Android, el problema alcanzará a todos los equipos que no puedan actualizarse a Android 9.0 o versiones superiores.

Entre los modelos mencionados aparecen:

Samsung Galaxy S8.

Samsung Galaxy S7.

Huawei P10.

Huawei Mate 9.

LG G6.

LG G5.

Sony Xperia XZ1.

Además, se sumarán otros teléfonos lanzados antes de 2018 que hayan quedado sin soporte oficial.

CHAU NETFLIX

Cómo saber si tu televisor quedará fuera de Netflix

Existen formas simples de verificar si un Smart TV seguirá siendo compatible después del 1 de junio de 2026. Los usuarios pueden realizar algunas comprobaciones básicas desde el propio televisor.

Revisar si la app sigue disponible:

El primer paso consiste en buscar la aplicación dentro del menú principal o en la tienda oficial del dispositivo.

Por ejemplo:

LG Content Store.

Samsung Smart Hub.

Google Play Store.

Si la aplicación desapareció o ya no aparece disponible para descarga, es una señal de incompatibilidad.

Intentar actualizar la aplicación:

Otra forma de comprobarlo consiste en intentar actualizar la app manualmente. Si aparece un mensaje de error relacionado con soporte o compatibilidad, el dispositivo probablemente forme parte del listado afectado.