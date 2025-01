"Te reconozco perfectamente": qué declararon las nuevas testigos en el juicio por la muerte de bebés

Durante su declaración, Justine sostuvo que conoció a Agüero, principal acusada en la causa, y hasta dijo que tuvieron una conversación.

Con la mirada puesta en la enfermera, recordó: “Te reconozco perfectamente. Toco a la bebé y estaba helada, tenía las uñitas moradas. Yo te pregunté si era normal que ella se pusiera fría. Te acercaste la llevaste y no me diste explicación de más nada".

"Cuando la llevaste a Fran me descompuse, me caí al piso. No pude verla. Me volvieron a llevar a la habitación y nadie me explicaba qué pasó con ella", manifestó.

Justine señaló que el 3 de mayo recibió el alta y que ahora la niña “está en buen estado de salud”, aunque teme que con el paso de los años haya problemas.

XBKF3SD7TFEBDD255TTPGBJW5A.avif La enfermera Brenda Agüero en el banquillo de los acusados. Detrás de ella, la directora Liliana Asís, también imputada.

"Lo único que me dijeron es que tuvo un paro" y "que podría tratarse de la llamada ‘muerte blanca’", explicó. A su vez, señaló que le dijeron que tenía un soplo y alto nivel de potasio en sangre.

Luego, fue el turno de Yasmín B., también madre de un bebé sobreviviente, y contó que su hijo había nacido en perfecto estado de salud.

JDXJLJZBZ5BQ7FQ2PIAS7XXGCM.avif Justine Bustamante, madre de una de las víctimas del Neonatal (Foto: La Voz)

La declaración de la otra testigo

“A los 10 minutos me dan un té para reanimarme y a los 15 o 20 minutos lo llevan a mi hijo. Me ayudan a prenderlo al pecho, tomó muy poquito. Se durmió, estaba frío, muy pálido, se durmió”, rememoró.

En medio de la audiencia, señaló que una enfermera revisó al pequeño y descubrió que tenía sangre en su ropa: “Lo envuelven en su mantita y se lo llevan rápido sin decirme nada. Entró una mujer con ropa normal, rompieron el colchón, no paraba de decir ‘no puede ser que pase otra vez con otro bebé’”.

Diez minutos después de dicha escena, Yasmín destacó que le informaron que el recién nacido iba a quedar internado en terapia intensiva: “Nos contaron que iba a estar internado unos días con antibiótico, aunque no nos dijo cuáles. Nos respondió que le había picado un bicho”.

“Tenía dos pinchazos en el muslo derecho. El lunes 9 de mayo le dan el alta con una supuesta lesión en la piel. Lo vacunaron y nos fuimos a casa con la culpa de que lo había picado un bicho”, expresó.

Tras la testimonial, le preguntaron si reconoce quien era la persona que se llevó a su bebé y allí señaló rápidamente a Brenda Agüero: “Es esta mujer por el lunar que tiene. Primero me atendió en la sala de posparto y después llevó al bebé a la sala de recuperación”.