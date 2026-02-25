En vivo Radio La Red
Lo persiguieron a los tiros por la moto, lo chocaron y le dispararon: el video del ataque

El trabajador fue interceptado por delincuentes que lo siguieron a los tiros para robarle la moto. El hecho quedó registrado por camaras de seguridad.

Un repartidor fue baleado por motochorros en un violento intento de robo en Villa Ballester. El ataque ocurrió en la intersección de las calles Bolívar y General Roca, una zona transitada incluso a esa hora, y quedó registrado por cámaras de seguridad privadas.

Según se observa en los videos difundidos, el trabajador circulaba por Roca cuando comenzó a ser perseguido por delincuentes en moto que le disparaban para obligarlo a detenerse y robarle el vehículo. Al llegar a la esquina de Bolívar, el repartidor redujo la marcha porque otro auto cruzaba por el lugar. Fue en ese momento cuando los asaltantes lo chocaron, lo hicieron caer y le dispararon.

En el video se escuchan al menos dos disparos y los gritos desesperados de la víctima pidiendo ayuda.

Herido en una pierna, el joven logró levantarse y correr unos metros hasta desplomarse en la vereda, mientras los delincuentes escapaban con la moto robada.

La denuncia de los vecinos

Andrés, un vecino de la zona que salió a asistirlo, relató que todo ocurrió en cuestión de segundos. “Eran las once y media de la noche cuando se escucharon dos disparos, una frenada y gritos. Salimos y el muchacho estaba en el piso con una herida de bala en la pierna, perdiendo mucha sangre”, contó en diálogo con A24.

Según detalló, una vecina fue la primera en socorrerlo y le practicó un torniquete para frenar la hemorragia, mientras otros residentes llamaban a la ambulancia. “Nos cuidamos entre nosotros porque la situación es inaguantable”, lamentó.

Los vecinos denunciaron que los hechos de inseguridad se repiten en el barrio. “El sábado pasado hubo una entradera a una cuadra y media. La semana anterior, otra en la misma cuadra. En 2009, en esa misma esquina, a mí me dispararon en el brazo para robarme y no cambió nada”, aseguró Andrés.

También cuestionaron la falta de respuestas oficiales. “Hay domos de seguridad, alarma vecinal, pero el centro de monitoreo hace agua. Nos cobran tasas municipales y la seguridad deja mucho que desear”, reclamó.

La cámara que registró el ataque pertenece a una vivienda particular y fue clave para reconstruir la secuencia. En las imágenes se aprecia que, al momento del hecho, circulaban otros vehículos por la zona, lo que refuerza la preocupación de los vecinos: el ataque ocurrió en una calle muy transitada y a una hora en la que todavía hay movimiento.

El repartidor fue trasladado a un centro de salud con una herida de bala en la pierna. Mientras tanto, los delincuentes permanecen prófugos y la investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes para intentar identificarlos.

