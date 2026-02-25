Lo persiguieron a los tiros por la moto, lo chocaron y le dispararon: el video del ataque

La denuncia de los vecinos

Andrés, un vecino de la zona que salió a asistirlo, relató que todo ocurrió en cuestión de segundos. “Eran las once y media de la noche cuando se escucharon dos disparos, una frenada y gritos. Salimos y el muchacho estaba en el piso con una herida de bala en la pierna, perdiendo mucha sangre”, contó en diálogo con A24.

Según detalló, una vecina fue la primera en socorrerlo y le practicó un torniquete para frenar la hemorragia, mientras otros residentes llamaban a la ambulancia. “Nos cuidamos entre nosotros porque la situación es inaguantable”, lamentó.

Los vecinos denunciaron que los hechos de inseguridad se repiten en el barrio. “El sábado pasado hubo una entradera a una cuadra y media. La semana anterior, otra en la misma cuadra. En 2009, en esa misma esquina, a mí me dispararon en el brazo para robarme y no cambió nada”, aseguró Andrés.

También cuestionaron la falta de respuestas oficiales. “Hay domos de seguridad, alarma vecinal, pero el centro de monitoreo hace agua. Nos cobran tasas municipales y la seguridad deja mucho que desear”, reclamó.

La cámara que registró el ataque pertenece a una vivienda particular y fue clave para reconstruir la secuencia. En las imágenes se aprecia que, al momento del hecho, circulaban otros vehículos por la zona, lo que refuerza la preocupación de los vecinos: el ataque ocurrió en una calle muy transitada y a una hora en la que todavía hay movimiento.

El repartidor fue trasladado a un centro de salud con una herida de bala en la pierna. Mientras tanto, los delincuentes permanecen prófugos y la investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes para intentar identificarlos.