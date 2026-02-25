En vivo Radio La Red
CONFLICTO EN FATE

Milei habló de "robo" y cruzó a empresarios por el precio de los neumáticos en plena crisis de Fate

El presidente Javier Milei cuestionó al sector tras citar al CEO de Neumen, Roberto Méndez, mientras rige la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo por el cierre de la planta y los despidos.

Milei se hizo eco de las palabras del ceo de Neumen, quien dijo que los empresarios "robábamos" con el precio de los neumáticos.
Roberto Méndez, presidente y fundador de Neumen.

El mandatario replicó declaraciones de Roberto Méndez, quien había afirmado en una entrevista: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. A partir de esa frase, Milei publicó: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC”.

El conflicto en Fate

El mensaje apareció en medio de la tensión generada tras el anuncio de cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 empleados. Frente a esa decisión, el Gobierno activó el mecanismo de conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto.

fate-san-fernando.jpg

La resolución fue firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786 y estableció que la empresa deje sin efecto las cesantías mientras dure el proceso y garantice tareas normales. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino debe suspender toda medida de fuerza.

Cómo fue la audiencia entre Fate y los trabajadores

En una audiencia realizada el lunes, las partes no lograron acercar posiciones. El Ministerio de Capital Humano informó que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y confirmó una nueva reunión para este miércoles, aún dentro del plazo conciliatorio.

Según trascendió, la empresa sostuvo que quiere acatar la conciliación, pero aseguró que no puede reactivar la planta porque el predio continúa ocupado por el gremio. Desde el sindicato respondieron que esperan una propuesta concreta de continuidad laboral y cuestionaron la paralización de la actividad.

La disputa también se mezcló con la agenda política. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que se trata de una firma con problemas desde hace “15 o 20 años” y calificó de “sugestivo” que el anuncio se produjera un día antes de un debate legislativo sobre la reforma laboral.

En la misma línea, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que Fate “tiene que competir” y cuestionó el antiguo esquema de protección, al señalar que "obligábamos a pagar el triple de lo que valía un neumático para mantener a un grupo empresario que intermediaba".

En paralelo, el Gobierno eliminó la protección antidumping que favorecía a Aluar, compañía del mismo holding que controla Fate, y autorizó el ingreso de foil de aluminio proveniente de China sin el recargo del 28% vigente desde 2020, una decisión con impacto directo en el grupo.

