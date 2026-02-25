Milei habló de "robo" y cruzó a empresarios por el precio de los neumáticos en plena crisis de Fate

Cómo fue la audiencia entre Fate y los trabajadores

En una audiencia realizada el lunes, las partes no lograron acercar posiciones. El Ministerio de Capital Humano informó que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y confirmó una nueva reunión para este miércoles, aún dentro del plazo conciliatorio.

Según trascendió, la empresa sostuvo que quiere acatar la conciliación, pero aseguró que no puede reactivar la planta porque el predio continúa ocupado por el gremio. Desde el sindicato respondieron que esperan una propuesta concreta de continuidad laboral y cuestionaron la paralización de la actividad.

La disputa también se mezcló con la agenda política. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que se trata de una firma con problemas desde hace “15 o 20 años” y calificó de “sugestivo” que el anuncio se produjera un día antes de un debate legislativo sobre la reforma laboral.

En la misma línea, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que Fate “tiene que competir” y cuestionó el antiguo esquema de protección, al señalar que "obligábamos a pagar el triple de lo que valía un neumático para mantener a un grupo empresario que intermediaba".

En paralelo, el Gobierno eliminó la protección antidumping que favorecía a Aluar, compañía del mismo holding que controla Fate, y autorizó el ingreso de foil de aluminio proveniente de China sin el recargo del 28% vigente desde 2020, una decisión con impacto directo en el grupo.