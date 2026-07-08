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El explosivo descargo del ex Gran Hermano Nano Vaschetto tras la denuncia por violencia de género: "Me condenan..."

Tras la denuncia de su expareja por violencia de género, el ex Gran Hermano, Nano Vaschetto, rompió el silencio, negó las acusaciones y dio su versión de los hechos.

8 jul 2026, 21:30
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nano vaschetto
nano vaschetto

Luego de que se conociera la grave denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Nano Vaschetto rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Lo hizo a través de un audio que le envió a Pilar Smith y que expusieron este miércoles en LAM (América TV).

El exparticipante de Gran Hermano negó las acusaciones en su contra y cuestionó el contenido de la presentación judicial: "Es una falsa acusación, durísima, que interviene la violencia de género en un Departamento que debería ser totalmente serio y usado para cosas nada que tengan que ver con eso realmente. Sí yo tenía unas armas que me había quedado de mi viejo. son armas son reliquias te diría que ni siquiera si funcionan".

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A continuación, explicó por qué tenía esas armas en su poder y aseguró que no estaban vinculadas con los hechos denunciados. "Yo las tenía porque cuando se vendió la casa de mi viejo tuvimos que sacar cosas entre comillas de valor y la llevé ahí a un galpón, que es como si fuese un departamento donde yo usaba de depósito para guardar esas cosas, entre otras. Y la abogada que la está guiando a Mica y su familia se ve que cuando empezó a escuchar el relato se agarró de eso para golpear fácil y rápido".

En otro tramo de su descargo, Vaschetto remarcó que decidió ponerse a disposición de la Justicia y evitó profundizar sobre el expediente: "No tengo mucho más para decir, no puedo hablar tampoco mucho del tema porque, como te digo, es un momento medio delicado, un momento donde yo vine automáticamente. Me puse en la disposición de la Justicia para lo que necesiten, por supuesto, yo no tengo nada que esconder".

Además, sostuvo que cuenta con pruebas para defenderse, aunque aseguró que preferiría no exponer a su expareja públicamente: "Tengo todo para mostrar y demostrar y cosas que son súper comprometedoras, me daría mucha lástima realmente tener que exponerla porque la dejan a Mica en una situación muy fea y yo estoy acostumbrado a los medios que opinan de tu vida, que te crean, que no te crean, que te condenen socialmente por portación de cara o lo que sea. Sé lo que es y la verdad que no me gustaría que Mica esté ahí porque es una piba que todo esto empieza por un problema básico de celos".

Además, apuntó contra la estrategia de la representación legal de su expareja: "Armaron una denuncia que parece que la escribió Walt Disney en donde denuncian un supuesto hecho con esas armas que sucedió en el 2020. De ahí se agarra esta abogada para pegar, para lastimar".

Qué dice la grave denuncia contra Nano de Gran Hermano

Un episodio complejo tiene como protagonista a Giuliano “Nano” Vaschetto, exconcursante de Gran Hermano, tras conocerse que su expareja lo denunció por presunta violencia de género, hostigamiento y tenencia de armas.

En LAM (América TV), Ángel de Brito junto a su equipo dieron detalles sobre la causa judicial que involucra al santafesino. Fue Pilar Smith quien relató cómo comenzó la investigación y el procedimiento llevado adelante por la Justicia. “Nano, Giuliano Vaschetto, así se llama, exparticipante de Gran Hermano, edición 2025. El jueves pasado allanaron su casa de la calle Almirante Brown, en Venado Tuerto”, contó la periodista.

Smith explicó que la denuncia fue presentada por Micaela, madre del hijo de nueve años que comparte con Vaschetto. Según su relato, el ex Gran Hermano rechazó de manera tajante las acusaciones y manifestó que está dispuesto a colaborar con la Justicia. “Yo hablé con él, me desmiente absolutamente todo. Me dice que estas armas tienen que ver con armas de su padre que falleció, que él nunca imaginó que le iban a traer este problema, que para él eran reliquias, eran recuerdos de su padre. Me dice que está a total disposición de la Justicia, que es un momento delicado, que él tiene pruebas de absolutamente todo y me niega, obviamente, el tema de la violencia”, agregó.

La periodista también compartió la postura del exconcursante respecto de la denuncia: “Él cree que a ella la están llevando a decir cosas que no son ciertas, que está asesorada por gente que lo quiere perjudicar a él. Me habla de una abogada y también la familia de ella”.

Más adelante, De Brito leyó en vivo parte del informe oficial sobre el operativo realizado en la vivienda de Vaschetto, en Venado Tuerto: “La policía fue, allanó, encontró las armas. Del padre, que él tiene todo, sí. Dice: ‘En cumplimiento con la orden judicial, personal de la PDI, con la colaboración de efectivos de la Brigada Operativa, allanó el domicilio investigado con el objetivo de constatar existencia y proceder al secuestro de armas de fuego, municiones y demás material balístico. Como resultado del procedimiento, se secuestró un revólver calibre 38, una carabina calibre 22, una escopeta calibre 16, un cargador de carabina 22 y una importante cantidad de municiones de distintos calibres’”.

Por su parte, Pepe Ochoa sumó más datos sobre la denuncia y explicó que, según consta en la causa, la mujer decidió acudir a la Justicia tras sentirse intimidada por mensajes amenazantes. “Ella vivía al lado de él. Y lo que me cuentan también es que en el último tiempo, sí hay, se presentó en la causa, amenazas que ella, Micaela Galván, dijo que la semana pasada tomó la decisión de denunciar, porque había muchos chats donde ella se sentía amenazada, sabiendo que él además tenía estas armas en la casa y que era al lado. Le ha llegado a decir, y todo el tema acá empezaba con el tema del niño, que si Micaela tenía un novio, él decía: ‘Yo le voy a meter seis balazos a él, seis balazos a vos’. Se manejaban esos términos por WhatsApp”, contó.

     

 

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