SU EXPAREJA CUMPLE PRISIÓN DOMICILIARIA

"Tiene que volver a aprender a hablar y caminar": así es la recuperación de Tatiana Ruiz tras recibir el alta médica

La joven, que pasó tres meses en terapia intensiva y 17 en la clínica Fleni de Escobar, enfrenta un largo proceso de rehabilitación tras el grave accidente ocurrido en diciembre de 2023 en Flores.

Tiene que volver a aprender a hablar y caminar: así es la recuperación de Tatiana Ruiz tras recibir el alta médica

Tatiana Ruiz, la joven que quedó en coma luego de ser atropellada por su expareja en el barrio porteño de Flores, recibió el alta médica en las últimas horas. Su recuperación incluyó tres meses en terapia intensiva y otros 17 internada en la clínica Fleni de Escobar. Ahora, Tatiana debe enfrentar el desafío de reaprender a hablar y caminar.

El episodio ocurrió la madrugada del 16 de diciembre de 2023, cuando la mujer regresaba con Lucas Feijoo de la celebración de su cumpleaños número 30. Tras una discusión dentro del vehículo, la joven descendió y, al intentar reincorporarse, fue arrastrada varios metros hasta caer al pavimento y quedar inconsciente.

tatiana-en-el-centro-de-blanco-junto-a-su-familia-al-recibir-el-alta-foto-gentileza-familia-ruiz-Z6UYGVDB7BHXZBHR32LHFCQB5Q

Las lesiones que sufrió fueron graves e incluyeron hemorragia intracraneana, un pulmón perforado y fracturas en cadera, tobillo y codo. Feijoo abandonó la escena, aunque volvió en dos ocasiones posteriores, cuando se encontró a la policía la segunda vez.

Camila Ruiz, hermana de la víctima, detalló los pasos que le esperan a Tatiana en su rehabilitación: “Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar. Le cuesta muchísimo modular y tiene que seguir la rehabilitación. La realidad todavía es compleja, pero está muchísimo mejor que cuando entró”. Respecto al imputado, añadió: “Él es la persona que causó todo esto y estamos esperando el juicio, que todavía no tiene fecha”.

En declaraciones televisivas, Camila señaló que, pese a cumplir prisión domiciliaria, Feijoo lleva una vida “muy cercana a lo normal”, y que incluyo participa de reuniones sociales. En un posteo en redes sociales, la hermana expresó: “Tres meses en terapia intensiva. 15 meses en Fleni. Un año y medio que tenemos la vida dada vuelta. Solamente voy a decir que ella nos incentiva a nosotros a seguir cuando ya no hay más fuerzas”.

En el mismo mensaje, publicado a mediados de junio, Camila agregó: “Tiene días buenos y días malos, pero ella pone todo para poder recuperarse e insiste con su frase de siempre: ‘yo puedo sola’. Y si ella pudo, puede y podrá con todo. 18 meses que podemos resumir en la frase: 'Tiempo más paciencia’. Sé que el tiempo va a poner a todos en su lugar. Como siempre te digo, acá voy y vamos a estar siempre”.

La secuencia del hecho

Tatiana y Feijoo circulaban a bordo de una Ford Ranger azul sobre la calle Yerbal al 2600, entre Estado Plurinacional de Bolivia y Condarco. Tras la discusión, la joven descendió del vehículo y trató de reincorporarse, pero fue arrastrada varios metros hasta caer inconsciente. Las cámaras de seguridad registraron que Feijoo se marchó sin asistirla.

arrastrada-por-su-novio-1050x525-1-1024x512

El hombre regresó dos veces al lugar y, en la segunda ocasión, se topó con efectivos de la Comisaría 7C, quienes habían acudido tras un llamado al 911 por una mujer herida sobre el asfalto. Tatiana fue trasladada de inmediato por el SAME. Según relataron los investigadores, “el conductor refirió ser la pareja de la chica y empezó a gritar, pensando que estaba muerta”. También alegó que discutieron, que ella se bajó y él se fue, pero que regresó porque olvidó su cartera.

Los efectivos no le creyeron y, tras consultar con la Unidad Fiscal Oeste de Flagrancia, lo detuvieron por tentativa de femicidio. Durante la indagatoria, según fuentes judiciales, Feijoo negó la imputación y repitió que regresó únicamente por la cartera, aunque las cámaras mostraron que volvió dos veces al lugar mientras Tatiana permanecía en el suelo sin asistencia.

La atención médica

Tras ser trasladada al Hospital Piñero, Tatiana ingresó con diagnóstico de hemorragia intracraneana, pulmón perforado y fracturas múltiples. Fue derivada luego al Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, donde permaneció intubada y en coma farmacológico.

La causa judicial

Inicialmente, Feijoo fue acusado de intento de femicidio, pero la Justicia porteña le otorgó prisión domiciliaria. El juez Rodolfo Ariza no consideró que se tratara de un delito doloso, como sostenía la fiscalía a cargo del fiscal Ezequiel Gradella.

Finalmente, el joven quedó procesado bajo arresto domiciliario por lesiones graves o gravísimas generadas por conducción imprudente agravada, debido a que se dio a la fuga. Además, se le impuso el uso de tobillera electrónica, la prohibición de acercarse a Tatiana y de tener contacto con su familia.

