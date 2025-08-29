En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
autopsia
Investigación

Crimen de Claudia Scrazzolo en Tristán Suárez: qué reveló la autopsia y por qué sospechan de la hija

La mujer encontrada semienterrada en su casa murió por un paro cardiorrespiratorio, aunque tenía golpes en la cabeza y el abdomen. La Justicia investiga a la menor y a otras personas implicadas.

Claudia Scrazzolo asesinada en Tristán Suarez. 

Claudia Scrazzolo asesinada en Tristán Suarez. 

El caso de Claudia Scrazzolo, la mujer hallada semienterrada en su vivienda de Tristán Suárez, sumó nuevas revelaciones tras conocerse el resultado de la autopsia. El estudio forense estableció que la víctima murió por un paro cardiorrespiratorio, aunque presentaba golpes en la cabeza y en el estómago que no fueron determinantes para su fallecimiento.

Leé también El doble crimen de Paloma y Josué: la trama oculta y un testimonio inesperado podrían cambiarlo todo
el doble crimen de paloma y josue: la trama oculta y un testimonio inesperado podrian cambiarlo todo

Los peritos constataron heridas lacerantes en la zona encefálica, pero sin fracturas de cráneo ni hemorragias internas. También hallaron golpes en la zona abdominal, cuya antigüedad aún no pudo ser precisada.

La investigación sigue múltiples pistas. En la casa de Scrazzolo había manchas de sangre en las paredes y el colchón, restos de barro y tierra removida en el patio, donde intentaron ocultar el cadáver.

El cuerpo estaba envuelto en sábanas y frazadas, con un pico embarrado y chapas metálicas que cubrían la improvisada tumba, de apenas 30 centímetros de profundidad. La víctima vestía un pijama marrón claro y tenía un tatuaje con el nombre de su hija de 15 años, hoy bajo la lupa judicial.

Embed

Sospechas sobre la hija adolescente

La principal línea de investigación apunta a la hija de la víctima, de 15 años, debido a las versiones contradictorias que brindó sobre lo ocurrido la noche del crimen. Sin embargo, los fiscales creen que no pudo haber actuado sola por la brutalidad del ataque y la logística del entierro.

La adolescente quedó a disposición del área de Niñez local y permanece bajo custodia, aunque no fue formalmente detenida. Sí quedó aprehendido su novio, de 24 años, acusado de encubrimiento, aunque la carátula podría modificarse.

Versiones cruzadas y movimientos sospechosos

En su primera declaración, la menor aseguró que se fue de la casa porque escuchó una discusión de su madre con alguien. Luego, dijo que había pasado la noche en la casa de su novio.

El análisis de cámaras de seguridad complicó aún más el escenario: a las 3:50 de la madrugada, un Peugeot 208 negro llegó a la vivienda. De él descendieron la adolescente, su padre y la pareja de la joven, que se retiraron minutos después.

Captura
El lugar d&oacute;nde apareci&oacute; el cuerpo.&nbsp;

El lugar dónde apareció el cuerpo.

Quince minutos más tarde, otro vehículo —un Fiat Cronos oscuro— se detuvo frente a la casa. Un hombre no identificado bajó, entró a la propiedad y luego se retiró en el mismo auto. Esta secuencia quedó registrada y hoy es considerada una evidencia clave por la fiscalía.

Los investigadores descubrieron que el celular de Claudia Scrazzolo fue manipulado después de su muerte. A las 8:00 de la mañana, se envió un mensaje a su trabajo justificando su ausencia “por motivos personales”.

Además, se descartó el robo como móvil: no había objetos faltantes en la casa ni signos de saqueo. Todo apunta a que el crimen está vinculado al entorno más cercano de la víctima.

Captura
La casa en d&oacute;nde fue encontraron el cuerpo.

La casa en dónde fue encontraron el cuerpo.

El trabajo de la fiscalía

La causa está en manos de la fiscal de género Lorena González, que mantiene un fuerte hermetismo sobre las líneas de investigación. Se esperan pericias complementarias y análisis detallados de celulares y cámaras de seguridad para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima.

Por ahora, el misterio del crimen de Claudia Scrazzolo continúa abierto, con más preguntas que respuestas y un fuerte foco en las contradicciones de su hija adolescente y los movimientos nocturnos registrados en la vivienda.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen autopsia Hija
Notas relacionadas
Crimen de Rocío Collado en San Rafael: detuvieron e imputaron a su pareja
Cristian Graf pidió el sobreseimiento en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima
¿Qué más se sabe del crimen de Claudia Scrazzolo?: pico embarrado, tumba improvisada y heridas en el cuerpo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar