Mar del Plata: detuvieron a un hombre acusado de drogar y explotar sexualmente a mujeres

caso-4 La Policía bonaerense rescató a una joven de 23 años que estaba cautiva.

Elementos secuestrados en el allanamiento

Durante el procedimiento, se incautaron:

Un pendrive con grabaciones pornográficas de la víctima y otras mujeres.

Una máquina de tatuar con agujas, utilizada para marcar el cuerpo de la joven.

Un teléfono celular, una notebook, balanzas de precisión y elementos sexuales.

Un cuadro con un orificio en el centro, presuntamente usado para ocultar una cámara espía.

Una víctima marcada con tatuajes forzados

Según la denuncia, el detenido llegó a tatuar sus iniciales en las partes íntimas de la víctima principal. En su cuerpo le escribió la letra “F” en la pelvis y las iniciales “F” y “U” en los glúteos.

La joven rescatada se encuentra bajo atención sanitaria y recibe asistencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense junto a otras mujeres víctimas de trata.

1742484850109 La víctima quedó internada en el Higa.

Antecedentes del detenido

El historial del acusado muestra múltiples causas judiciales:

2000: procesado por robo.

Octubre 2024: acusado de abuso sexual agravado.

Noviembre 2024: imputado por robo y tenencia ilegal de arma de guerra.

Enero 2025: procesado por lesiones leves contra una mujer.

La causa actual está a cargo de la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, bajo la fiscal Graciela Trill, y supervisada por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos, del Departamento Judicial de Mar del Plata.