Mar del Plata: detuvieron a un hombre acusado de drogar y explotar sexualmente a mujeres

caso-4
La Policía bonaerense rescató a una joven de 23 años que estaba cautiva.
Elementos secuestrados en el allanamiento
Durante el procedimiento, se incautaron:
- Un pendrive con grabaciones pornográficas de la víctima y otras mujeres.
- Una máquina de tatuar con agujas, utilizada para marcar el cuerpo de la joven.
- Un teléfono celular, una notebook, balanzas de precisión y elementos sexuales.
- Un cuadro con un orificio en el centro, presuntamente usado para ocultar una cámara espía.
Una víctima marcada con tatuajes forzados
Según la denuncia, el detenido llegó a tatuar sus iniciales en las partes íntimas de la víctima principal. En su cuerpo le escribió la letra “F” en la pelvis y las iniciales “F” y “U” en los glúteos.
La joven rescatada se encuentra bajo atención sanitaria y recibe asistencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense junto a otras mujeres víctimas de trata.
La víctima quedó internada en el Higa.
Antecedentes del detenido
El historial del acusado muestra múltiples causas judiciales:
- 2000: procesado por robo.
- Octubre 2024: acusado de abuso sexual agravado.
- Noviembre 2024: imputado por robo y tenencia ilegal de arma de guerra.
- Enero 2025: procesado por lesiones leves contra una mujer.
La causa actual está a cargo de la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, bajo la fiscal Graciela Trill, y supervisada por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos, del Departamento Judicial de Mar del Plata.