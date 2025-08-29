En vivo Radio La Red
Policiales
Mar Del Plata
abuso sexual
Trata de personas

Mar del Plata: detuvieron a un hombre acusado de drogar y explotar sexualmente a mujeres

La Policía bonaerense rescató a una joven de 23 años que estaba cautiva en un complejo habitacional. El detenido ya tenía antecedentes por delitos de abuso y violencia de género.

Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas en el Complejo SOIP de Mar del Plata, acusado de drogar y explotar sexualmente a mujeres, además de ejercer violencia contra las víctimas. En el procedimiento, la policía rescató a una joven de 23 años que estaba retenida contra su voluntad y a la que el sospechoso obligaba a prostituirse.

La investigación se inició el 11 de julio, tras denuncias de vecinos que alertaron sobre mujeres retenidas en el domicilio. Con tareas de seguimiento, se comprobó que el imputado ejercía violencia física, amenazas y coerción, además de suministrar estupefacientes para mantener bajo control a sus víctimas.

De acuerdo con la fiscalía, el detenido trasladaba a las mujeres en su camioneta Volkswagen Amarok hacia distintos domicilios, donde eran obligadas a prostituirse. Parte del dinero era retenido por él.

La fiscalía reunió pruebas clave: observaciones encubiertas, testimonios de vecinos y seguimiento vehicular. Con esto, se ordenaron dos allanamientos y la detención del sospechoso, que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán tras negarse a declarar.

La Policía bonaerense rescató a una joven de 23 años que estaba cautiva.

La Policía bonaerense rescató a una joven de 23 años que estaba cautiva.

Elementos secuestrados en el allanamiento

Durante el procedimiento, se incautaron:

  • Un pendrive con grabaciones pornográficas de la víctima y otras mujeres.
  • Una máquina de tatuar con agujas, utilizada para marcar el cuerpo de la joven.
  • Un teléfono celular, una notebook, balanzas de precisión y elementos sexuales.
  • Un cuadro con un orificio en el centro, presuntamente usado para ocultar una cámara espía.

Una víctima marcada con tatuajes forzados

Según la denuncia, el detenido llegó a tatuar sus iniciales en las partes íntimas de la víctima principal. En su cuerpo le escribió la letra “F” en la pelvis y las iniciales “F” y “U” en los glúteos.

La joven rescatada se encuentra bajo atención sanitaria y recibe asistencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense junto a otras mujeres víctimas de trata.

La víctima quedó internada en el Higa.

La víctima quedó internada en el Higa.

Antecedentes del detenido

El historial del acusado muestra múltiples causas judiciales:

  • 2000: procesado por robo.
  • Octubre 2024: acusado de abuso sexual agravado.
  • Noviembre 2024: imputado por robo y tenencia ilegal de arma de guerra.
  • Enero 2025: procesado por lesiones leves contra una mujer.

La causa actual está a cargo de la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, bajo la fiscal Graciela Trill, y supervisada por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos, del Departamento Judicial de Mar del Plata.

