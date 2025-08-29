Luis Ventura aseguró que Emilia Attias estaría embarazada: quién es su pareja

emilia attias novio jose ignacio 5.jpg

La foto fue tomada en enero de 2025, en la playa de José Ignacio, Uruguay, durante una de sus primeras salidas juntos como novios. PrimiciasYa, estuvo allí y registró el momento.

Cuatro meses después de aquel momento, Attias habló de la posibilidad de ser mamá con Guillermo.“Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”, le dijo a Hola!

Las fotos de Emilia Attias junto a Guillermo Freire en las playas de Uruguay

Tras veinte años de relación y con su hija Gina en común, Emilia Attias y el Turco Naim decidieron separarse. Luego de un período de soledad, en enero de 2025, la actriz hizo público su romance con el economista Guillermo Freire.

PrimiciasYa registró imágenes de la pareja disfrutando de un día romántico en José Ignacio, Uruguay, donde compartieron momentos de cariño junto a la playa bajo un cielo nublado.

La modelo y Freire disfrutaron de un momento romántico en la playa, abrigados en la reposera mientras se mostraban muy cariñosos. Más tarde, cuando el sol asomó por algunos minutos, aprovecharon para tomar un poco de vitamina D y refrescarse con una bebida.

emilia attias novio jose ignacio 4.jpg

emilia attias novio jose ignacio 10.jpg

emilia attias novio jose ignacio.jpg

Créditos: RS Fotos