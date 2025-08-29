A24.com

¿En la dulce espera?

Luis Ventura aseguró que Emilia Attias estaría embarazada: quién es su pareja

El periodista Luis Ventura reveló en A la Tarde (América TV) que Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo. La actriz y modelo ya es mamá de Gina. Quién es su pareja.

29 ago 2025, 18:52
Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, según confirmó el periodista Luis Ventura en el programa A la Tarde (América TV). La actriz ya es madre de Nina con el Turco Naím, de quien se separó en mayo de 2024 tras una relación de dos décadas.

La actriz está actualmente en pareja con el economista Guillermo Freire, con quien mantiene una relación desde finales de 2024. De bajo perfil mediático, acompañó a Emilia en el nuevo capítulo de su vida e incluso la pareja fue vista junta en diversas ocasiones, incluyendo una salida a un boliche en Miami, donde se mostraron muy acaramelados.

Ventura, con el teléfono en su mano, dio la noticia: "Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito".

Por su parte, Luciana Elbusto destacó una historia en Instagram publicada por la modelo, donde se la ve comiendo junto a una amiga. En el video, su acompañante le dice: "Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”, lo que fue interpretado como una indirecta al posible embarazo.

emilia attias novio jose ignacio 5.jpg

La foto fue tomada en enero de 2025, en la playa de José Ignacio, Uruguay, durante una de sus primeras salidas juntos como novios. PrimiciasYa, estuvo allí y registró el momento.

Cuatro meses después de aquel momento, Attias habló de la posibilidad de ser mamá con Guillermo.“Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”, le dijo a Hola!

Las fotos de Emilia Attias junto a Guillermo Freire en las playas de Uruguay

Tras veinte años de relación y con su hija Gina en común, Emilia Attias y el Turco Naim decidieron separarse. Luego de un período de soledad, en enero de 2025, la actriz hizo público su romance con el economista Guillermo Freire.

PrimiciasYa registró imágenes de la pareja disfrutando de un día romántico en José Ignacio, Uruguay, donde compartieron momentos de cariño junto a la playa bajo un cielo nublado.

La modelo y Freire disfrutaron de un momento romántico en la playa, abrigados en la reposera mientras se mostraban muy cariñosos. Más tarde, cuando el sol asomó por algunos minutos, aprovecharon para tomar un poco de vitamina D y refrescarse con una bebida.

emilia attias novio jose ignacio 4.jpg
emilia attias novio jose ignacio 10.jpg
emilia attias novio jose ignacio.jpg

Créditos: RS Fotos

     

 

