Así fue el reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio tras sus dos semanas en Turquía

Lo cierto es que los chicos pasaron dos semanas en Estambul y, tal como acordaron los respectivos abogados de Suárez y Vicuña, regresaron a Buenos Aires para retomar sus actividades escolares bajo el cuidado de su papá, quien se opuso a que los menores cambien su centro de vida sólo porque su madre decidió ir a acompañar a su actual pareja -Mauro Icardi- al país turco, donde tiene contrato con el Galatasaray por lo menos hasta julio de 2026.

En tanto, antes de que llegasen los chicos, Benjamín Vicuña habló con la prensa presente en el aeropuerto y allí el chileno negó rotundamente haberle pedido a su ex que borrase aquel polémico posteo de ella en su contra luego de revocarle el poder para sacar libremente del país a sus hijos en común.

Reencuentro Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio en Ezeiza

Cómo se organizará la China Suárez en Turquía con Rufina y sin sus hijos más chicos

La relación entre Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesa uno de sus momentos más tensos. Tras un enfrentamiento mediático cargado de acusaciones —incluyendo que la actriz lo tildara de “mal padre” y mencionara supuestas “adicciones”—, el diálogo entre la expareja quedó prácticamente roto. Todo comenzó cuando el actor chileno revocó el permiso que le permitía a la actriz trasladar libremente a sus hijos en común fuera del país.

Mientras tanto, Suárez continuó adelante con su romance con Mauro Icardi y sus planes de instalarse en Turquía para acompañar al futbolista. Con Rufina, su hija mayor fruto de su relación con Nicolás Cabré, no hubo mayores obstáculos: Cabré autorizó la mudanza considerando la voluntad de la adolescente. Sin embargo, con Magnolia y Amancio la situación fue distinta.

Vicuña se mantuvo firme en su postura y no autorizó que los menores residan de manera permanente en Estambul. Finalmente, tras negociaciones entre los abogados de ambas partes, se alcanzó un acuerdo provisorio: los niños permanecerán en Argentina junto a su padre, mientras que la actriz viajará dos veces al mes para visitarlos, al menos hasta que finalice el ciclo escolar.

Según reveló Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas (El Trece), esta disposición sería temporal. En tanto, algunos arriesgan que la China tendría la firme intención de reactivar el pedido judicial durante el verano, con la esperanza de que Vicuña autorice finalmente que Magnolia y Amancio se muden a Turquía junto a ella, su hermana mayor y Mauro Icardi.