AMOR PURO

Así fue el reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio tras sus dos semanas en Turquía

Los tres hijos de la China Suárez arribaron a Argentina en un vuelo proveniente de Estambul a última hora del viernes, y Benjamín Vicuña fue a recibir a Magnolia y Amancio. Aquí, el video.

9 ago 2025, 11:24
Después de tantas especulaciones sobre la tensa relación que quedó entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por su intento de llevarse a vivir a Turquía a sus hijos, lo cierto es que este viernes 8 de agosto a última hora Magnolia y Amancio regresaron al país y el actor chileno fue a recibirlos al aeropuerto de Ezeiza luego de los dos semanas que pasaron en Estambul junto a su madre y Mauro Icardi.

Lo cierto es que en el vuelo también volvió Rufina, quien pasará otros 15 días en Buenos Aires junto a su papá, el actor Nicolás Cabré, antes de regresar al país turco -algunos dicen acompañada por su padre- donde ya se instalará y comenzará las clases en Estambul.

Pero volviendo a los más pequeños, según mostró en sus redes sociales Farándula Show, los pequeños Magnolia y Amancio -que viajaron junto a la mamá de la China y su pareja, la niñera y Rufina- ni bien vieron a su padre, corrieron a fundirse en un profundo y cálido abrazo, en señal de todo lo que se extrañaron.

El detalle es que el actor chileno no estaba sólo en el aeropuerto aguardando a sus hijos más pequeños, sino que fue acompañado por Benicio, uno de los tres hijos varones que Benjamín tuvo con Carolina Pampita Ardohain. En el video, puede oírse perfectamente el grito de emoción de Magnolia a ver a su medio hermano también esperándolos.

Lo cierto es que los chicos pasaron dos semanas en Estambul y, tal como acordaron los respectivos abogados de Suárez y Vicuña, regresaron a Buenos Aires para retomar sus actividades escolares bajo el cuidado de su papá, quien se opuso a que los menores cambien su centro de vida sólo porque su madre decidió ir a acompañar a su actual pareja -Mauro Icardi- al país turco, donde tiene contrato con el Galatasaray por lo menos hasta julio de 2026.

En tanto, antes de que llegasen los chicos, Benjamín Vicuña habló con la prensa presente en el aeropuerto y allí el chileno negó rotundamente haberle pedido a su ex que borrase aquel polémico posteo de ella en su contra luego de revocarle el poder para sacar libremente del país a sus hijos en común.

Reencuentro Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio en Ezeiza

Cómo se organizará la China Suárez en Turquía con Rufina y sin sus hijos más chicos

La relación entre Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesa uno de sus momentos más tensos. Tras un enfrentamiento mediático cargado de acusaciones —incluyendo que la actriz lo tildara de “mal padre” y mencionara supuestas “adicciones”—, el diálogo entre la expareja quedó prácticamente roto. Todo comenzó cuando el actor chileno revocó el permiso que le permitía a la actriz trasladar libremente a sus hijos en común fuera del país.

Mientras tanto, Suárez continuó adelante con su romance con Mauro Icardi y sus planes de instalarse en Turquía para acompañar al futbolista. Con Rufina, su hija mayor fruto de su relación con Nicolás Cabré, no hubo mayores obstáculos: Cabré autorizó la mudanza considerando la voluntad de la adolescente. Sin embargo, con Magnolia y Amancio la situación fue distinta.

Vicuña se mantuvo firme en su postura y no autorizó que los menores residan de manera permanente en Estambul. Finalmente, tras negociaciones entre los abogados de ambas partes, se alcanzó un acuerdo provisorio: los niños permanecerán en Argentina junto a su padre, mientras que la actriz viajará dos veces al mes para visitarlos, al menos hasta que finalice el ciclo escolar.

Según reveló Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas (El Trece), esta disposición sería temporal. En tanto, algunos arriesgan que la China tendría la firme intención de reactivar el pedido judicial durante el verano, con la esperanza de que Vicuña autorice finalmente que Magnolia y Amancio se muden a Turquía junto a ella, su hermana mayor y Mauro Icardi.

Mauro Icardi, China Suárez y sus hijos

     

 

