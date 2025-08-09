Axel Kicillof apoyó la posible candidatura de Máximo Kirchner para "frenar" a Milei

Sobre el proceso interno y la posibilidad de divisiones, Kicillof afirmó que “están avanzadas y con ganas, vocación” las conversaciones de cara al 26 de octubre, y aclaró a quienes creen que irán divididos que “no nos estábamos peleando, estábamos generando la unidad, de alguna manera. Hay diferencias, sí, las hay, yo no me quiero hacer el tonto con esto”.

Finalmente, el mandatario remarcó que “si la interna es el tema predominante ahora, creo que estamos pifiando, porque conseguimos concretamente boletas conjuntas. Entonces, ya está. Decidimos ir a esta elección todos juntos”.

Noticia en desarrollo