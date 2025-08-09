En vivo Radio La Red
Política
Axel Kicillof
Máximo Kirchner
Gesto de unidad

Axel Kicillof apoyó la posible candidatura de Máximo Kirchner para "frenar" a Milei

Pese a las tensiones internas en el peronismo por el armado de las listas electorales, Kicillof respaldó que Máximo Kirchner encabece la lista nacional de diputados.

Axel Kicillof apoyó la posible candidatura de Máximo Kirchner para "frenar" a Milei

Con el objetivo de “frenar” al presidente Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su respaldo a la posible candidatura de Máximo Kirchner para encabezar la lista nacional de diputados en el peronismo, en las próximas elecciones.

En medio de la tensión interna en el Frente de Todos por el armado de las listas para los comicios provinciales y nacionales, Kicillof se diferenció de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y dejó en claro que “no hay veto para nadie”.

No lo he charlado particularmente con Máximo, pero están surgiendo diferentes propuestas para encabezar la boleta, todavía no lo hemos saldado, ya lo saldaremos. Me parece bien que haya candidatos, ideas, propuestas. Lo fundamental es que eso exprese y permita representarnos en octubre todo lo que venga a ponerle un freno a Milei y a defender lo que somos, lo que hacemos, de la mejor manera posible”, sostuvo este sábado durante una entrevista con Futurock.

El gobernador agregó que “tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y que sea algo expresivo de todos los sectores y que contenga a todos los sectores. Y me parece que, en ese sentido, yo tampoco quiero cerrar opciones”.

Sobre el proceso interno y la posibilidad de divisiones, Kicillof afirmó que “están avanzadas y con ganas, vocación” las conversaciones de cara al 26 de octubre, y aclaró a quienes creen que irán divididos que “no nos estábamos peleando, estábamos generando la unidad, de alguna manera. Hay diferencias, sí, las hay, yo no me quiero hacer el tonto con esto”.

Finalmente, el mandatario remarcó que “si la interna es el tema predominante ahora, creo que estamos pifiando, porque conseguimos concretamente boletas conjuntas. Entonces, ya está. Decidimos ir a esta elección todos juntos”.

