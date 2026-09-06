Tragedia en Berisso: Una nena de 6 años murió atrapada en un incendio.

Poco después, un médico del SAME constató el fallecimiento de la menor. La madre de la víctima, María Victoria Villar, de 25 años, declaró ante las autoridades que la familia no contaba con suministro eléctrico y que había encendido una vela dentro de la vivienda.

Según su relato, la vela habría caído accidentalmente y provocado el inicio del fuego, que luego se habría extendido rápidamente por la construcción, realizada principalmente con madera y chapa.

La investigación para determinar cómo comenzó el fuego

La mujer y otro de sus hijos lograron salir de la vivienda antes de que el fuego avanzara y, de acuerdo con lo informado, no hubo otros heridos.

En el operativo también participaron agentes de Defensa Civil y efectivos de la Comisaría Tercera de Berisso.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y establecer las causas de la muerte de la menor.

El expediente quedó caratulado como “Incendio y otros estragos / Averiguación de causales de muerte”.