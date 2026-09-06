Una nena de 6 años murió este sábado por la noche tras quedar atrapada en un incendio que se desató en una vivienda precaria de la localidad bonaerense de Berisso.
El fuego se desató en una vivienda precaria de madera y chapa. Según declaró la madre de la víctima, la familia no tenía electricidad y una vela habría caído y provocado las llamas.
Tragedia en Berisso: una nena de 6 años murió atrapada en un incendio
Una nena de 6 años murió este sábado por la noche tras quedar atrapada en un incendio que se desató en una vivienda precaria de la localidad bonaerense de Berisso.
La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman. El incendio ocurrió minutos antes de las 21 en una casa ubicada sobre la calle 127, entre 28 y 29.
Un llamado al 911 alertó sobre el fuego y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Comando de Patrullas de Berisso. También fueron convocados los Bomberos, que trabajaron con dos dotaciones del Cuartel de Berisso pertenecientes a la Estación El Carmen.
Una vez que las llamas fueron controladas, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron a la niña en una de las habitaciones.
Poco después, un médico del SAME constató el fallecimiento de la menor. La madre de la víctima, María Victoria Villar, de 25 años, declaró ante las autoridades que la familia no contaba con suministro eléctrico y que había encendido una vela dentro de la vivienda.
Según su relato, la vela habría caído accidentalmente y provocado el inicio del fuego, que luego se habría extendido rápidamente por la construcción, realizada principalmente con madera y chapa.
La mujer y otro de sus hijos lograron salir de la vivienda antes de que el fuego avanzara y, de acuerdo con lo informado, no hubo otros heridos.
En el operativo también participaron agentes de Defensa Civil y efectivos de la Comisaría Tercera de Berisso.
La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y establecer las causas de la muerte de la menor.
El expediente quedó caratulado como “Incendio y otros estragos / Averiguación de causales de muerte”.