Paula Chaves contó el duro momento que pasó en su adolescencia: "Vivíamos con 20 pesos por día"

Paula Chaves recordó que esa etapa en su vida le sirvió para inculcarle a sus hijos del esfuerzo por el trabajo y el valor de poder hoy disfrutar de otro presente: “Y fue lo mejor que me pasó porque de verdad creo que me forjaron a mí como persona de valorar las cosas”.

“Yo lo vi a mi papá como le hipotecaron la casa, vi cómo se fundió, vi cómo vivíamos con 20 pesos por día. “Salíamos corriendo a levantar los muebles porque se inundaba y entraba el agua hasta el living”, comentó a flor de piel.

El mensaje de Paula Chaves a sus hijos tras el drama en la adolescencia

"Mis hijos hoy pueden tener lo que sea y yo trato de que puedan valorar cada cosa que tienen y que cada cosa se gana con trabajo. Ahora estamos haciendo nuestra casa y yo les digo: nuestro gasto está acá para que ellos sepan que lo hacemos con mucho esfuerzo", remarcó Paula Chaves sobre el importante mensaje que les de a sus hijos.

En ese contexto de crisis en su familia, Paula comentó cómo con sus primeros trabajos pudo colaborar en su casa en los momentos más complicados a nivel económico.

"Fui sostén de mi familia con 18 años cuando gané Súper M y empecé a trabajar y entendí que podía ayudar y quería ver la heladera llena en mi casa. Nunca nos faltó igualmente para comer", reconoció.

"Miro para atrás y digo: mi cabeza hubiera sido otra si salía de San Isidro a trabajar en la tele o ser famosa", cerró sobre la importancia de pasar por esa dura etapa en la adolescencia.