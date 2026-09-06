Paula Chaves contó el duro momento que pasó en su adolescencia: "Vivíamos con 20 pesos por día"

Paula Chaves abrió su corazón en el programa PH Podemos Hablar (Telefe) y recordó un difícil momento que atravesó en su adolescencia cuando su familia atravesó por una complicada situación familiar en lo económico.
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La modelo Paula Chaves recordó cuando su familia pasó una etapa muy complicada en lo económico y debieron mudarse a una casa que les prestó su tía en Lobos.
Paula Chaves abrió su corazón en el programa PH Podemos Hablar (Telefe) y recordó un difícil momento que atravesó en su adolescencia cuando su familia atravesó por una complicada situación familiar en lo económico.
“Nosotros vivíamos en San Isidro, en un barrio privado, íbamos a un colegio de doble escolaridad y un día para el otro mi papá haciendo textil se fundió y nos fuimos a vivir a Lobos”, comenzó la modelo.
“Fue tremendo, yo tenía 15 o 16 años, fue en el año 2000. Nos fuimos a vivir a Lobos a una casa que nos prestó mi tía. En ese momento no teníamos teléfono entonces me iba al locutorio en frente de la casa de mi abuela”, reconoció en el programa que conduce Andy Kusnetzoff.
“Me iba a lo de mi abuela a comer gelatina con manzana y edulcorante que hacía a la noche. Mi abuela abría la ventana y viéndolo ahora, digo, tengo como muy fresco todos esos recuerdos”, contó con mucha emoción.
Paula Chaves recordó que esa etapa en su vida le sirvió para inculcarle a sus hijos del esfuerzo por el trabajo y el valor de poder hoy disfrutar de otro presente: “Y fue lo mejor que me pasó porque de verdad creo que me forjaron a mí como persona de valorar las cosas”.
“Yo lo vi a mi papá como le hipotecaron la casa, vi cómo se fundió, vi cómo vivíamos con 20 pesos por día. “Salíamos corriendo a levantar los muebles porque se inundaba y entraba el agua hasta el living”, comentó a flor de piel.
"Mis hijos hoy pueden tener lo que sea y yo trato de que puedan valorar cada cosa que tienen y que cada cosa se gana con trabajo. Ahora estamos haciendo nuestra casa y yo les digo: nuestro gasto está acá para que ellos sepan que lo hacemos con mucho esfuerzo", remarcó Paula Chaves sobre el importante mensaje que les de a sus hijos.
En ese contexto de crisis en su familia, Paula comentó cómo con sus primeros trabajos pudo colaborar en su casa en los momentos más complicados a nivel económico.
"Fui sostén de mi familia con 18 años cuando gané Súper M y empecé a trabajar y entendí que podía ayudar y quería ver la heladera llena en mi casa. Nunca nos faltó igualmente para comer", reconoció.
"Miro para atrás y digo: mi cabeza hubiera sido otra si salía de San Isidro a trabajar en la tele o ser famosa", cerró sobre la importancia de pasar por esa dura etapa en la adolescencia.